В Улан-Удэ снимут фильм про дружбу одинокого школьника и детеныша нерпы

Накануне в центре современного искусства «Залуу» прошел кастинг



В центре современного искусства «Залуу» недавно прошел очный этап кастинга на детские роли в фильме «Мой друг нерпа». Съемки кинокартины планируют начать уже этим летом.



- Как рассказал сам автор сценария и режиссер фильма Вячеслав Бутуханов, сюжет картины повествует о переживающем по поводу развода родителей школьнике, который страдает от одиночества и заводит дружбу с необычным животным (байкальской нерпой), - сообщили в центре «Залуу».

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Ранее был проведен заочный этап, на который участники прислали свои видеовизитки. На очном этапе маленькие актеры общались со съемочной группой, а также пробовали исполнить эпизоды из сценария.

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— Поддержку нашему фильму оказывают Министерство туризма РБ и Министерство культуры РБ и меценаты. Съемочная группа выражает благодарность Центру современного искусства «Залуу» за предоставление площадки для проведения кастинга и лично руководителю Центра Аюне Владимировне, — поделился Вячеслав Бутуханов.



На кастинг пришли 17 детей, претендующих на роли в фильме, а также сопровождающие их родители.





фото: со страницы профиля "Заповедное Подлеморье"