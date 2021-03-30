В Улан-Удэ откроется выставка картин для слепых

В коллекции представлены тактильные модели работ бурятских художников



В Улан-Удэ в Художественном музее имени Сампилова 2 ареля пройдет презентация тактильных моделей картин бурятских художников. Слабовидящие люди смогут самостоятельно оценить произведения искусства. На выставке будут представлены картины из коллекции музея: «Девушки с ведрами» А.Н. Сахаровской, «Сбивание масла» Л. Д. Доржиева, «Тайлаган» Р.С. Мэрдыгеева, «Арканщик» Ц.С. Сампилова и «Ной проклинает Хама» И. С. Ксенофонтова.



- Тактильные модели картин - это рельефно-графические пособия для изучения слабовидящими посетителями. Они выполняют роль иллюстративного материала и помогают в знакомстве с экспозицией, позволяют лучше усвоить материал выставки и наполнить его образным содержанием, свободой самому интерпретировать произведение искусства, а не полагаться исключительно на описание зрячего, - рассказали в Министерстве культуры Бурятии.



Модели будут представлены на постоянных экспозициях «Русское искусство конца XVIII — начала XX вв.» и «Тактильная юрта», где посетители с ослабленным зрением смогут познакомиться с произведениями знаменитых бурятских художников, а также прикоснуться к ценностям русской культуры.



- Все пособия созданы в мастерской тактильных макетов Михаила и Ольги Шу. Выполнены на полимерной пленке. Размер тактильных моделей составляется от осязательного поля человека (примерно формат А3) и не зависит от размера оригинала, - добавили в сообщении.



Отметим, тактильные картины созданы в рамках реализации гранта благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» по программе поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд»



Справка:

Благотворительный фонд Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» запустил тактильный марафон, посвященный презентациям адаптированных для незрячих и слабовидящих выставок по всей России. Первая презентация прошла 9 марта 2021 года в Музее изобразительных искусств Республики Карелия. Далее планируются мероприятия в Саранске, Хабаровске, Красноярске, Чите, Астрахани, Улан-Удэ, Перми, Абакане, Коктебеле и Санкт-Петербурге – это 11 музеев России, которые в 2020 году выиграли гранты на создание тактильных моделей для постоянных экспозиций.

Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» предлагает людям с инвалидностью актуальные сервисные решения для самореализации, развития и интеграции в общество и занимается комплексным развитием инклюзии идоступной среды для незрячих людей в области культуры. Фонд в рамках программы работает в следующих направлениях: абилитация людей с инвалидностью по зрению с помощью информирования и практических занятий; адаптация культурной среды для незрячих людей с помощью тифлокомментирования и тактильных моделей, а также развития инфраструктуры.



фото: Минкульт Бурятии