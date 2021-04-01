Готовь сани весной: улан-удэнцы уже выбрали тематику Нового года

Следующий праздник пройдет в стиле детских мультфильмов



В столице Бурятии еще не растаял снег, но уже определили тематику концепции Новогоднего городка-2022. Как сообщает администрация города, большинство горожан проголосовали за тему «Новогодние фантазии», которая придумана по мотивам детских мультфильмов о зиме.



- Мы уже приступили к подготовке концепции новогоднего городка следующего 2022 года, сейчас мы определили тематику с учетом мнений и пожеланий горожан. Выбор тематики определяет декоративно-художественное оформление, образное, декоративно-художественное решение, функциональное наполнение объектов городка, - сообщил начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и градостроительству Даши Анчиров.



Голосование проходило с 11 по 19 марта на сайте Администрации Улан-Удэ на сервисе «Активный горожанин». Участие в опросе приняли 249 респондентов, 106 из них отдали свой голос именно за тематику «Новогодние фантазии».



Помимо выбранной тематики, на голосовании были представлены такие темы как «Легенды Байкала», «Сибирская сказка», «Зимние забавы», «12 символов года по восточному календарю». Девять горожан предложили свои варианты тематики.





фото: Администрация Улан-Удэ