Студентка из Бурятии поедет на всероссийский конкурс красоты

Жюри оценит не только таланты девушек, но и их грамотность



Софья Имехенова из Восточно-сибирского государственного института культуры представит Бурятию на конкурсе «Краса студенчества России». Как сообщают в местном сообществе «Весь Улан-Удэ», в этом году участницам предстоит пройти жесткий отбор. Из 2020 потенциальных участниц в конкурс прошли всего 65. Дальше Софье предстоит побороться за место в следующем этапе - «топ-12» участниц.



Девушки расскажут о себе в презентации, напишут орфографический диктант, пройдут литературный тест и примут участие в специальной фотосессии. Кроме того, красавицы представят творческий номер и пройдут конкурс дефиле.



. В местных пабликах горожане активно поддерживают землячку.



- Очень красивая девушка!!! Удачи в конкурсе, - желает улан-удэнка.



- Сонечка! Мы с тобой! Иди только вперёд. Как говорится; собаки лают, караван идёт, -добавляют там же.



- Только вперед! – пишут горожане.



Для того, чтобы поддержать Софью, можно принять участие в





фото: со страницы Софьи Имехеновы Софья Имехенова из Восточно-сибирского государственного института культуры представит Бурятию на конкурсе «Краса студенчества России». Как сообщают в местном сообществе «Весь Улан-Удэ», в этом году участницам предстоит пройти жесткий отбор. Из 2020 потенциальных участниц в конкурс прошли всего 65. Дальше Софье предстоит побороться за место в следующем этапе - «топ-12» участниц.Девушки расскажут о себе в презентации, напишут орфографический диктант, пройдут литературный тест и примут участие в специальной фотосессии. Кроме того, красавицы представят творческий номер и пройдут конкурс дефиле.. В местных пабликах горожане активно поддерживают землячку.- Очень красивая девушка!!! Удачи в конкурсе, - желает улан-удэнка.- Сонечка! Мы с тобой! Иди только вперёд. Как говорится; собаки лают, караван идёт, -добавляют там же.- Только вперед! – пишут горожане.Для того, чтобы поддержать Софью, можно принять участие в голосовании фото: со страницы Софьи Имехеновы