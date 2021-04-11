Жительница Бурятии обвинила власть в затоплении ее дома и участка

Все произошло из-за повышения уровня озера Гусиное в целях обеспечения работы Гусиноозерской ГРЭС



Несколько лет назад у жительницы Бурятии затопило участок. В итоге все расположенное на нем имущество, включая жилой дом, пришло в негодность. В суде женщина пыталась доказать, что виной всему – поднятие уровня Гусиного озера из-за манипуляций чиновников и руководства Гусиноозерской ГРЭС.



Опасные процессы



По техпаспорту на участке, принадлежащем женщине, расположен жилой дом, гараж, летняя кухня, баня, забор, ворота. В ноябре 2016 года у нее затопило подполье в доме. И в итоге дом признан негодным к проживанию. Впрочем, пострадал не только дом.



«В результате поднятия грунтовых вод принадлежащее истцу имущество (жилой дом, гараж, летняя кухня, баня, забор, ворота) было разрушено и стало непригодным для использования. В связи с заболачиванием земельный участок невозможно использовать по его назначению», - приводит суд позицию пострадавшей.



В 2019 году Геологический институт СО РАН по результатам проведенных исследований дал заключение, из которого следует, что основная причина подтопления застроенной территории - повышение уровня озера Гусиное в целях обеспечения работы Гусиноозерской ГРЭС. Тот же вывод, по мнению истицы, содержится в ответе прокурора Гусиноозерской межрайонной прокуратуры.



Женщина провела экспертизу, которая показала, что общий ущерб от затопления составил 696,2 тыс. рублей. И со всеми этими документами пошла в суд. Но почему-то лишь спустя несколько лет после происшествия.



«Истец использовал жилой дом по назначению до лета 2017 года, после продолжалось разрушение жилого дома и вспомогательных построек, в болото земельный участок превратился в 2019 году», - пояснила сторона пострадавшей женщины в суде.



Дом, к слову, был застрахован, и компенсацию она за него получила. Поэтому его стоимость из исковых требований она вычеркнула. Однако сумма все еще осталась довольно существенной. Для обычного жителя республики, конечно, а не для крупнейшего энергетического предприятия и тем более бюджета Бурятии.



В суде женщина привела выдержку из отчета ученых Геологического института, в котором объясняются причины повышения уровня озера и затопления участков.



«Работа самотечных водоводов Гусиноозерской ГРЭС для забора огромных объемов воды полностью зависит от уровня воды в озере Гусиное, соответственно, со снижением его уровня до критических отметок были проведены мероприятия по наполнению озера из реки Темник»; «Основная причина подтопления: осуществлены мероприятия для повышения уровня озера Гусиное выше уровня 550,99 за счет подачи воды из реки Темник в реку Цаган-Гол»; «В целом с 2003 года и поныне нескоординированные действия разных организаций (Гусиноозерской ГРЭС, сельскохозяйственных и экологических ведомств) по реализации проектов на реках Темник, Цаган-Гол и Баян-Гол обернулись активизацией опасных инженерно-геологических процессов, ухудшающих условия эксплуатации застроенных территорий и строительного освоения новых территорий...».



У семи нянек…



Из всего вышеперечисленного женщина сделала вывод, что заболачивание и затопление произошли «из-за повышения уровня воды озера Гусиное, причинителем вреда является Гусиноозерская ГРЭС». Кроме того, ее иск был адресован еще и Минприроды Бурятии, которое «не приняло в силу своих полномочий мер контроля по надлежащему пользованию озера Гусиное, содержанию объектов, а именно дамбы на реке Темник, расчистке русла Баян-Гол». Сюда же (в ответчики по делу) женщина записала Федеральное агентство водных ресурсов (Росводресурсы), ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз», администрацию МО «Город Гусиноозерск».



Конечно же, ни Минприроды, ни Гусиноозерская ГРЭС вину не признали и никакой ущерб выплачивать не захотели. Они заявили, что ни в чем не виноваты (на юридическом языке назвались «ненадлежащими ответчиками») и что женщина пропустила срок исковой давности.



Что касается отчета Геологического института, то он, по мнению ответчиков, не может являться доказательством по делу. Он сделан по заказу Минприроды республики, целью его исследования было выяснить причины подтопления на берегу озера Гусиное.



«Такой причиной, согласно данному отчету, является повышение уровня озера Гусиное. При этом причина повышения уровня озера Гусиное не установлена, как и вина ответчиков», - приводит суд их позицию.



На грани ЧС



В том же заседании выяснилось, что женщина не одна такая, а проблема носила массовый характер.



«В связи с подтоплением грунтовыми водами подвальных помещений постановлением и. о. главы МО «Город Гусиноозерск» от 29.07.2019 года на территории города Гусиноозерска введен режим «повышенной готовности». Также администрацией МО «Город Гусиноозерск» приняты меры по минимизации последствий подтопления; по внесенному (прокурорскому) представлению в адрес главы администрации МО «Город Гусиноозерск» приняты меры по устранению нарушений закона: заключен договор поставки продукции в резерв материальных ресурсов, договоры на экстренную поставку медикаментов, ГСМ, строительных материалов, предусмотрена площадка временного размещения на базе МБОУ ООШ № 6 на 200 человек».



То есть проблема была и довольно серьезная, если целый город, пусть и небольшой, оказался на грани чрезвычайного положения.



Однако доказательств того, что уровень озера поднялся из-за Гусиноозерской ГРЭС, кроме отчета ученых Геологического института, суд так и не нашел. К тому же он согласился с доводами о пропуске исковой давности и отказал женщине в возмещении ущерба.



Не помогло ей и обжалование этого решения: Верховный суд не стал ничего менять, согласившись с решением первой инстанции. Таким образом, ущерб в несколько сотен тысяч рублей, судя по всему, будет списан на «силы природы». А крупные компании и слуги народа в лице высокопоставленных чиновников в очередной раз демонстрируют, кто здесь кому служит на самом деле.



Станислав Сергеев, «Номер один».