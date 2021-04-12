Бурятия получит в собственность трехметровую картину

Ее авторами будут сразу несколько художников
Большое полотно высотой два метра и шириной в три метра планируется создать в Улан-Удэ в рамках выставки «Симфония красок». Она откроется 19 апреля в Художественном музее им. Сампилова.
Создателей новой картины возглавит заслуженный художник Бурятии Зорикто Доржиев. Она будет иметь очень необычное название «90 лет колледжа искусств. Симфония красок».
В создании полотна примут участие профессиональные художники, студенты и гости выставки.
«Основную идею расскажет Зорикто Доржиев на самой выставке. Будет уже подготовленный холст на мольберте, прогрунтованный, подготовим кисти, другие необходимые принадлежности», - говорят организаторы.
Картину потом поместят в раму, и она останется в фондах колледжа. Ее хотят использовать в различных мероприятиях. То есть художественное произведение станет республиканской собственностью.
Зорикто Доржиев является одним из самых известных выпускников колледжа искусств им. Чайковского. Акция по написанию большой картины пройдет в рамках празднования 90-летия колледжа. Это одно из старейших образовательных учреждений Бурятии в сфере искусства.
Оно было создан властями Бурят-Монголии 31 января 1930 года. Тогда колледж назывался Бурят-Монгольским техникумом искусств. Выпускники данного учреждения стояли у истоков формирования профессионального искусства республики и в настоящее время новые поколения выпускников играют огромную роль в культурной жизни региона.
Фото: pixabay.com
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