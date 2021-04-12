Бурятия получит в собственность трехметровую картину

Ее авторами будут сразу несколько художников





Большое полотно высотой два метра и шириной в три метра планируется создать в Улан-Удэ в рамках выставки «Симфония красок». Она откроется 19 апреля в Художественном музее им. Сампилова.

Создателей новой картины возглавит заслуженный художник Бурятии Зорикто Доржиев. Она будет иметь очень необычное название «90 лет колледжа искусств. Симфония красок».В создании полотна примут участие профессиональные художники, студенты и гости выставки.«Основную идею расскажет Зорикто Доржиев на самой выставке. Будет уже подготовленный холст на мольберте, прогрунтованный, подготовим кисти, другие необходимые принадлежности», - говорят организаторы.Картину потом поместят в раму, и она останется в фондах колледжа. Ее хотят использовать в различных мероприятиях. То есть художественное произведение станет республиканской собственностью.Зорикто Доржиев является одним из самых известных выпускников колледжа искусств им. Чайковского. Акция по написанию большой картины пройдет в рамках празднования 90-летия колледжа. Это одно из старейших образовательных учреждений Бурятии в сфере искусства.Оно было создан властями Бурят-Монголии 31 января 1930 года. Тогда колледж назывался Бурят-Монгольским техникумом искусств. Выпускники данного учреждения стояли у истоков формирования профессионального искусства республики и в настоящее время новые поколения выпускников играют огромную роль в культурной жизни региона.Фото: pixabay.com