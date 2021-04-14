В Этнографический музей Бурятии можно попасть бесплатно

До 1 сентября жители могут обменять использованные батарейки на входной билет



Музей народов Забайкалья объявил акцию – до 1 сентября на кассе музея можно обменять 10 использованных батареек на 1 входной билет. Акция получила название «Сохраним природу».



- Задумывались над тем, что необходимо делать с элементом питания, когда закончился срок его службы? А между тем, на корпусе каждого из них можно обнаружить специальный знак, говорящий о том, что изделие нельзя утилизировать обычным образом. Каждый выброшенный источник питания может нанести существенный вред окружающей среде, а также здоровью людей и животных, - рассказали на странице музея.



Как пояснили в сообщении, все дело в химических соединениях, которые входят в состав батареек. Так, стандартный элемент питания включает: свинец, кадмий, ртуть, цинк, никель и щелочные соединения. Правильная утилизация батареек – шаг к сохранению природы.





фото: Музей народов Забайкалья