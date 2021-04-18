Певица из Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева просит поддержать ее на конкурсе "Новая звезда"

Артистка просит проголосовать за нее
Заслуженная и народная артистка РБ Бадма-Ханда Аюшеева участвует во всероссийском вокальном шоу «Новая Звезда» (16+) на телеканале «Звезда». Новый сезон стартовал 17 апреля.
- Бурятия – это многовековая история. Там живут очень гостеприимные хорошие люди. У нас есть все, в том числе наша гордость – озеро Байкал, – рассказала ранее Бадма-Ханда. – Чтобы показать душу своего народа, хочу вам спеть. Это песня о том, что я приехала к вам на коне, очень быстром, чтобы передать привет и узнать, как ваше здоровье.
Уже после первого выступления Бадма-Ханда обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать ее.
- Многие знают, что я участвую во Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда" на телеканале "Звезда", где я представляю нашу Республику Бурятия. Уже сегодня у нас важный этап SMS- голосования, который будет сразу после эфира и длиться ровно сутки. Хочу попросить Вас о поддержке", - написала артистка. Всю необходимую процедуру голосования она описала в посте, который доступен по ссылке.
Отметим, Бадма-Ханда триумфально выступила на конкурсе в первый день.
Артистку поддержали сотни человек.
"Вот это голос! Бадма-Ханда, вы МЕГА ЗВЕЗДА! Ваш голос должен слушать весь мир!";
"Отличное 100% выступление Бадма-Ханды Аюшеевой на проекте Новая Звезда 2021г. Прям мурашки по коже проходит, заряд энергии на всю неделю. Спасибо большое, что радуете нас своими песнями и представляете нашу Бурятию на большой сцене";
"Здравствуйте народ России ! Поверьте, мы, буряты, просто улетаем в релакс от пения нашей Бадма-Ханды Аюшеевой";
"Браво!!!!! Спасибо Вам от всех бурят! Вы - наше сокровище!";
"Как в космическом путешествии, очень завораживающее исполнение", - комментируют пользователи youtube.
Фото: скриншот видео с youtube
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