18.04.2021
Певица из Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева просит поддержать ее на конкурсе "Новая звезда"

Певица из Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева просит поддержать ее на конкурсе "Новая звезда"

Артистка просит проголосовать за нее

Заслуженная и народная артистка РБ Бадма-Ханда Аюшеева участвует во всероссийском вокальном шоу «Новая Звезда» (16+) на телеканале «Звезда». Новый сезон стартовал 17 апреля. 

- Бурятия – это многовековая история. Там живут очень гостеприимные хорошие люди. У нас есть все, в том числе наша гордость – озеро Байкал, – рассказала ранее Бадма-Ханда. – Чтобы показать душу своего народа, хочу вам спеть. Это песня о том, что я приехала к вам на коне, очень быстром, чтобы передать привет и узнать, как ваше здоровье.

Уже после первого выступления Бадма-Ханда обратилась к своим поклонникам с просьбой поддержать ее.

- Многие знают, что я участвую во Всероссийском вокальном конкурсе "Новая звезда" на телеканале "Звезда", где я представляю нашу Республику Бурятия. Уже сегодня у нас важный этап SMS- голосования, который будет сразу после эфира и длиться ровно сутки. Хочу попросить Вас о поддержке", - написала артистка. Всю необходимую процедуру голосования она описала в посте, который доступен по ссылке.

Отметим, Бадма-Ханда триумфально выступила на конкурсе в первый день.




Артистку поддержали сотни человек. 

"Вот это голос! Бадма-Ханда, вы МЕГА ЗВЕЗДА! Ваш голос должен слушать весь мир!";

"Отличное 100% выступление Бадма-Ханды Аюшеевой на проекте Новая Звезда 2021г. Прям мурашки по коже проходит, заряд энергии на всю неделю. Спасибо большое, что радуете нас своими песнями и представляете нашу Бурятию на большой сцене";

"Здравствуйте народ России ! Поверьте, мы, буряты, просто улетаем в релакс от пения нашей Бадма-Ханды Аюшеевой";

"Браво!!!!! Спасибо Вам от всех бурят! Вы - наше сокровище!";

"Как в космическом путешествии, очень завораживающее исполнение", - комментируют пользователи youtube.

Фото: скриншот видео с youtube
конкурс
^