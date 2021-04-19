В Улан-Удэ пройдут два крупных культурных мероприятия

В конце апреля состоится «Библионочь», а в мае - фестиваль «UU.SOUND»





В республике намечаются интересные мероприятия в сфере культуры. В мае в Бурятии состоится крупное музыкальное событие – второй фестиваль современной музыки «UU.SOUND». Его проводит Бурятская государственная филармония, мероприятие будет проходить пять дней. Это фестиваль не столько для больших залов, сколько для маленьких, для клубов и открытых площадок.

«Цель этого проекта – дать возможность высказаться музыкантам, которые часто пишут «в стол», которые еще не определились, быть им музыкантами или нет. В этом году поступило 57 заявок из Владивостока, Москвы, Читы, Иркутска, Новосибирска, Барнаула, Перми. Естественно, не все приедут, потому что по правилам фестиваля музыканты едут за свой счет, проживание тоже за свой счет», - сообщила руководитель филармонии Наталья Уланова.Впервые был организован экспертный совет по отбору. Приглашались эксперты из России, Канады, Японии, Великобритании и Кореи. На основании экспертных оценок проведен отбор участников.Спецгость фестиваля – дуэт «Аигел».«Дуэт сегодня достаточно известный. Нам он интересен еще и с той точки зрения, что последний альбом написан на татарском языке. Это для наших музыкантов пример, как создавать актуальную музыку на своем родном языке», - рассказывают организаторы.«UU.SOUND» пройдет на разных площадках. 11 мая - на сцене клуба «Чаплин», затем в оперном театре. Также фестиваль зайдет на крышу Нацбиблиотеки – музыканты выступят там на открытой площадке. Каждый день будет выступать несколько коллективов – от 20 до 40 минут.Среди приглашенных экспертов подтвердил свое участие, например, Сергей Мудрик – музыкальный редактор программы «Вечерний Ургант».Еще одним крупным событием а сфере культуры станет «Библионочь», которая пройдет в Бурятии 24 апреля. Известная всероссийская акция охватит как библиотеки в столице республики, так и центральные районные библиотеки, модельные библиотеки.«Обычно на «Библионочь» стоят целые очереди. В 2019 году у нас от Национальной библиотеки» до театра оперы и балета стояла живая очередь. Все хотели попасть, потому что готовятся очень интересные мероприятия. Но в прошлом году из-за ковида это мероприятие проходило в онлайн-режиме. В нынешнем году есть небольшие послабления, поэтому мы проведем оффлайн, но по предварительной записи», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Тема «Библионочи» ежегодно меняется. В этом году посвящена науке, космосу, а также 140-летию Национальной библиотеки РБ. Ограничение по количеству допущенных людей - примерно 600. Больше этого записывать не будут.«В этом году презентуем широкой публике наше новое здание, в котором будут проходить мероприятия «Библионочи». Это традиционные мастер-классы, посвященные самым разным направлениям. Начиная от плетения косичек, рисования и до оформления буддийских икон», - говорят в Нацбиблиотеке.Каждый этаж Нацбиблиотеки посвятят разным эпохам. От 19 века и рассказа об истории создания Нацбиблиотеки до технопарка, где расскажут о технологиях будущего.Например, пятый этаж посвящен времени СССР. Второй этаж – 1990-м годам (мастер-класс по сбору кубика Рубика, лекция «История моды 90-х», будут старые игры на приставках, в конце вечера на сцене пройдет розыгрыш главного приза – электронной книги). А в цокольном этаже пройдут увлекательные 15-минутные мини-квесты для команд от четырех до десяти человек.Будет интересная лекция-встреча с инструктором космонавтов Андреем Шубиным. Это будет живая встреча, можно будет задать вопросы о том, как космонавты готовятся к полету в космос.В библиомероприятии примут участие партнеры – театры, учебные заведения, «Кванториум», малая академия наук и др.Большое внимание уделено охвату подрастающего поколения.Так, в Республиканской детско-юношеской библиотеке состоятся выставки, творческие мастер-классы «Путешествие к звездам» и «Р – значит ракета», интеллектуальная игра «Литературная схватка», настольные игры, тематическая музыкальная вечеринка «Межгалактический рейв» с известными улан-удэнскими ди-джеями, познавательная викторина для малышей «Звездная викторина».Намечен финал чемпионата для старшеклассников по чтению вслух «Страница 21», а также отборочный тур чемпионата мира по чтению вслух на русском языке «Открой рот» (категория 18+, участие бесплатное). Развернутся фотозоны.Но в этой библиотеке на вечернюю программу «Библионочи» тоже надо будет предварительно записаться.Фото: «Номер один»