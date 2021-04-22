В Улан-Удэ впервые за долгое время состоялся КВН со зрителями

Фестиваль республиканской лиги клуба прошел в КДЦ «Рассвет»



Ранее возвращение команд клуба веселых и находчивых на сцену со зрителями анонсировал лидер регионального КВН движения Чингис Болотов.



- Год не было живого КВН со зрителями. Команды соскучились по вам! Новый сезон! Новые сборные! Новый юмор! Половины билетов уже нет! Торопитесь, приходите! – писал он в соцсетях.



В итоге фестиваль республиканской лиги КВН состоялся 21 апреля в КДЦ «Рассвет». Здесь встретились команды-дебютанты, команды, представляющие вузы и средние специальные учебные заведения. В отдельной группе выступили «фрилансеры» - команды, состоящие из ветеранов КВН-движения.



Фестиваль состоялся при поддержке министерства спорта и молодёжной политики Бурятии. А министр спорта республики Вячеслав Дамдинцурунов оценивал выступления команд в качестве члена жюри.



- Я рад, что наконец-то мы можем встречаться, правда с определенными ограничениями. Самое главное: хочу пожелать участникам яркой игры, болельщикам – громче болеть. Ни пуха, ни пера! – обратился он к КВНщикам перед началом фестиваля.



Помимо Вячеслава Дамдинцурунова, из представителей власти в жюри находились председатель социального комитета Народного Хурала Игорь Марковец и депутат Хурала Сергей Дорош. Также КВНщиков оценивали двукратный чемпион премьер-лиги КВН Валерий Гуляев, «Мисс Монгольских наций 2019» Виктория Дашиева, бизнесмен и блогер Саян Галсандоржиев.



По итогам выступлений члены жюри решили отдать кубок фестиваля республиканской лиги КВН команде «Бурятский флекс». В ней, к слову, играют студенты сразу двух бурятских вузов: БГУ и БГСХА.



