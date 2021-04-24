Заслуженный артист Бурятии и по совместительству первокурсник БГСХА выступил в своем вузе

Известный певец Руслан Саможапов признался, что хочет завершить карьеру и заняться коневодством

Накануне в концертном зале БГСХА состоялся концерт-встреча с Русланом Саможаповым, солистом Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России. Отметим, что с 2020 года известный артист является студентом 1 курса технологического факультета Бурятской ГСХА по направлению «Зоотехния».

Как сообщает пресс-служба БГСХА, Руслан Саможапов представил зрителям хиты российской эстрады и оперные композиции из репертуара Академического ансамбля. На сцене также выступил солист Бурятского театра оперы и балета Доржо Шагдуров, пришедший поддержать своего талантливого друга.

Концерт-встречу с известным солистом и студентом академии посетил врио ректора учебного заведения Бэликто Цыбиков. Бэликто Батоевич отметил, что студенты академии всегда отличались активной жизненной позицией и поблагодарил Руслана Саможапова за инициативу в проведении концерта для студентов и сотрудников Бурятской ГСХА.

Руслан Саможапов – заслуженный артист Бурятии, Ингушетии и Забайкальского края, выпускник Колледжа искусств им. П.И. Чайковского (Улан-Удэ) и Российской академии музыки им. Гнесиных (Москва). Многие задались вопросом, почему высококлассный певец и солист Академического ансамбля с мировой славой решил пойти в сельское хозяйство.

- Я очень сильно люблю лошадей и хочу заняться коневодством, поэтому даже вопроса не было куда поступать. Мечтаю уехать из Москвы на далекую стоянку, подальше от шума и городской суеты. Ранним утром выйти на улицу, а вокруг природа, мир, спокойствие, - поделился Руслан Саможапов.

Певец добавил, что сам он родом из деревни Хара-Шибирь в Забайкалье.

- Мои родители работали в колхозе им. Кирова, который в советские годы гремел на весь союз своими трудовыми подвигами и крепким многонациональным коллективом. Истории тех людей и того времени тоже вдохновляют меня. Да и после сорока лет стал задумываться, что надо уступать дорогу молодым, ведь мой голос - это не скрипка Страдивари, которая даже спустя сотни лет не теряет свои качества, - добавил певец.

Как признался Саможапов, порой учеба ему дается сложно.

- Спустя столько лет я снова учусь новому и неизвестному. Хорошо, что мой сын Тимур тоже учится в БГСХА на экономиста. Он помогает мне с подготовкой, онлайн-заданиями, дистанционным обучением и т.д. Почему не в Москве? Хочу, чтобы он знал свою родину, культуру своего народа, изучал родной язык, - высказался заслуженный артист.

фото: пресс-служба БГСХА