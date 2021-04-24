В Бурятском театре прошел моноспектакль «Би-Толгонай…»

Спектакль по мотивам повести Чингиза Айтматова собрал первых зрителей



Накануне в Бурятском театре драмы состоялся пресс-показ моноспектакля «Би-Толгонай…». Премьерный моноспектакль «Би-Толгонай…» поставили по инсценировке Бориса Львова-Анохина, по мотивам повести Чингиза Айтматова «Материнское поле». Первыми зрителями закрытого показа стали представители СМИ, пресс-службы Правительства Бурятии, пресс-службы Министерства культуры Бурятии и блогеры.







Как сообщает пресс-служба театра, спектакль посвящен нелегкой судьбе женщины по имени Толгонай. На ее долю выпало множество несчастий – война, голод, потеря мужа и сыновей. Но несмотря на все удары судьбы Толгонай не теряет внутренней силы и продолжает бороться за счастье других людей.

- Это не просто спектакль, а откровение. Должин Тангатова не играла, она жила. Я преклоняюсь перед ее актерским мастерством! Тема Великой Отечественной Войны близка каждому, кто живет на одной шестой части планеты, потому что она действительно коснулась каждого. И таких женщин, которые не дождались своих детей с войны, очень много. И вот эта мысль, которая прозвучала во время спектакля -могут ли люди обойтись без войны - мне кажется должна стать неотъемлемой частью нашей жизни. И я действительно советую многим посмотреть этот спектакль-откровение, в котором всем нутром, всем телом ощущаешь каждую фразу, каждый элемент, показанный во время спектакля, - поделился своими впечатления кинопродюссер Булат Цыденешеев.







- Должин Тангатова воплотила в себе образы всех женщин, матерей. Для меня это в первую очередь история моих близких людей, моей бабушки, моей мамы. И даже если в произведении Чингиза Айтматова - это дела минувших дней, но эти страницы и сейчас вплетаются в нашу жизнь. Я думаю команда театра еще раз показали и напомнили, что надо ценить каждое мгновение и жизнь. И помнить о том, что было и ценить то, что есть, - прокомментировала председатель совета регионального общественного движения «Хранители Байкала», журналист «Буряад FM» Дулма Содномова.







Для режиссера постановки Народного артиста Бурятии Баира Бадмаева это дебютная работа на профессиональной сцене. До этого он ставил спектакли для народных театров, которые не раз отмечались на республиканском уровне. Главную роль исполнила Заслуженная артистка Российской Федерации Должин Тангатова. Еще одна эпизодическая роль досталась внучке Должин Тангатовой — Долсон Гомбоевой.

Художником постановки выступила Натали-Кейт Пангилинан (г. Москва), композитор — Анастасия Дружинина, хореограф — Евгения Герасимова.

8 мая в 17:00 состоится ближайший показ моноспектакля «Би-Толгонай...».

Билеты можно приобрести в кассах театра, а также бесконтактным способом на сайте kassy.ru. Для справок и бронирования звоните 222-537.

Возрастное ограничение 12+







Фото: Александра Андреева. Снимки предоставлены пресс-службой Бурятского театра драмы