Рэпер из Бурятии попал в список Форбс

Музыканта включили в число самых перспективных

28-летний рэпер — номинант в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes в 2021 году в категории «Музыка».



- Дмитрий родом из Иркутска, но детство провел в Бурятии. В 15 лет, вдохновившись творчеством групп «Каста» и «Многоточие», он начал сочинять рэп. В 2010 году Кузнецов поступил на факультет журналистики МГУ. С первого курса он начал работать по специальности и сотрудничал с телеканалами НТВ и ВГТРК, - рассказывает издание.



В 2011 году Хаски выпустил первый клип на песню «Седьмое октября» (7 октября родился Владимир Путин). В 2013-м вышел его дебютный альбом «сбчь жзнь». Помимо музыки, Дмитрий пробовал себя в режиссуре: в 2017-м он снял короткометражный фильм «Психотроника» для медиалаборатории «Яндекс.Такси». В том же году вышел второй альбом Хаски «Любимые песни (воображаемых) людей», после которого о рэпере узнала широкая аудитория. В 2020-м рэпер выпустил альбом «Хошхоног». Пластинка с остросоциальными текстами стала одной из главных работ прошлого года и возглавила чарт iTunes. Критики отмечали, что рэпер переизобрел себя, а его треки приобрели новое звучание. Шокирующий клип на песню «Никогда-нибудь», где Хаски собирает гору из трупов после перестрелки, а затем спускает их с крыши московской больницы, удостоился премии Jager Music Awards как лучшее видео 2020 года.



- Хаски известен своей своеобразной подачей, мрачными текстами, отражающими реалии современной России, и сложной рифмовкой с использованием ассонанса и аллитерации. Рэпер устраивает резонансные художественные акции: он удалял свой собственный уже записанный альбом, спускал бутафорские трупы с крыши больницы и устраивал собственные похороны, - пишет "Форбс".