На главной площади Улан-Удэ в День Победы появится уникальная инсталляция

Светодиодное изображение в честь праздника отобразят на стене здания Росгеологии

Шесть светодиодных проекторов, установленных на крыше здания администрации города, создадут на стене здания Росгеологии единое, яркое и красивое изображение на тему Дня Победы, сообщают на сайте администрации города. Оборудование для инсталляции подарила Улан-Удэ федеральная подрядная организация.



- МБУ «Горсвет» постоянно радует горожан, украшая улицы и площади. Из недавних примеров -главная новогодняя елка и светящиеся яблони на ул. Ленина, также новая архитектурная подсветка зданий и сооружений, - добавили в мэрии Улан-Удэ.



Как отметили в сообщении, в этом году в городе обновят почти половину старых светильников на современные светодиодные. Работы идут без привлечения бюджетных средств в рамках энергосервисного контракта, который был подписан в январе этого года с ООО «Энергоника» из Москвы, победителем открытого конкурса. Работы планируется закончить до 25 августа. Замену и монтаж светодиодных светильников выполняет МБУ «Горсвет», который ежедневно в разных районах города устанавливает по 100-200 новых ламп. На 26 апреля обновлено почти 6,5 тысяч светильников. Непосредственный контроль за исполнением энергосервисного контракта ведет председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.



В январе на торжественном подписании энергосервисного контракта учредитель ООО «Энергоника» Игорь Кичатов сделал подарок для города Улан-Удэ, закупив на собственные средства новейшее световое оборудование российского производителя.



- В прошедшие выходные на крыше здания мэрии инженеры, прибывшие из Москвы, совместно с МБУ «Горсвет» настраивали оборудование, а точнее создавали проекционную карту на плоскости стены здания Росгеологии. Данная технология называется слайд-мэппингом и основана на работе гобо-проекторов или проекторов диапозитивов (слайдов). Принцип работы проектора для слайд-мэппинга легко понять на примере старых советских диапроекторов. Важно отметить, что при этом не засвечиваются окна, потому что световой поток, идущий в окна, специально вырезается во время настройки, - рассказали в пресс-слежбе ведомства.

Корпус проектора имеет защиту от всех типов осадков, а сам проектор имеет рабочий режим до -50 градусов Цельсия и, по заверению производителей, является надежным и долговечным.

фото: администрация Улан-Удэ