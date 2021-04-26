Любовь великого скульптора Занабазара вновь оживет на сцене

Бурятские театралы увидят «Лик богини»



В ближайшие дни в Бурятии представят новый балет балетмейстера-постановщика Александра Мишутина «Лик богини». Постановку покажут зрителям в театре оперы и балета в Улан-Удэ.



«Этот балет уже ставился на сцене театра оперы и балета в 1991 году еще при жизни бурятского композитора Юрия Ирдынеева. Но тогда был немного другой сюжет, упор был больше на буддийскую тематику», - сообщила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



В основу балета, либретто балета, легла легенда о выдающемся скульпторе, живописце и буддисте Занабазаре, жившем на территории современной Монголии в 17-м веке. Это легенда о трагической любви великого художника.



Она гласит, что Занабазар занимал очень высокое место в буддийской иерархии. А от высокого духовного лица в буддизме ждут отсутствия привязанности к земному, мирскому.



Любовь к женщине, которую испытывал талантливый скульптор и буддист, буддийские ламы считали грехом, который бросает тень на его образ как наставника. По легенде, тибетские лидеры буддизма требовали от него прогнать любимую женщину, но Занабазар отказал им. Развязка была трагической. Однажды он выехал в один из буддийских монастырей Монголии. В это время его возлюбленная, находившаяся в одиночестве, была отравлена ламами.



Насколько точно будет передана легенда, сказать сложно. Об этом должны судить зрители балета после его просмотра.



«В балете раскрывается история этой любви, переживания буддийского художника, который создал с лика своей возлюбленной образы нескольких богинь. В том числе Зеленой Тары», - отмечает министр культуры.



Александр Мишутин поставил в центр повествования не элементы буддийского бытия, а историю о силе любви художника и девушки.



«Решение было принято весной прошлого года. Поговорили с Александром Мишутиным. Он охотно взялся. Он человек очень энергичный, много поработал с историческим материалом, по костюмам, по хореографическому языку, по композиции. Ко всем сторонам подошли очень плотно», - отмечает художественный руководитель балета бурятского театра оперы и балета Баярто Дамбаев.



Как отображена смерть возлюбленной в новой постановке?



«К этому подошли очень тонко. Не хочется рассказывать все секреты, но хочу сказать, что не было задачи показать какую-то сторону негативной. Видение постановщика на это действие, на это событие показано языком пластики, это сделано через монолог», - говорят в оперном театре.



С Александром Мишутиным бурятский оперный театр работает не впервые. Премьера «Лика богини» пройдет 29-30 апреля.



Фото: «Номер один»

