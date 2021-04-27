Фотографов Бурятии приглашают поучаствовать в «Алтаргане -2021»

Прием заявок открыт до 23 мая, итоги фотоконкурса будут подведены 25 мая



В Бурятии стартовал республиканский отборочный конкурс-фотовыставка художественной фотографии в рамках XIV Международного бурятского фестиваля «Алтаргана - 2021»



- Приглашаем к участию фотографов - как профессионалов, так и любителей. К конкурсу допускаются работы, сделанные в 2018–2021 годы, ранее не выставлявшиеся на фотовыставках и не принимавшие участие в фотоконкурсах. Один автор может представить не более пяти фотографии и только в одной номинации, - сообщили в минкульте Бурятии.



Заявки принимаются до 23 мая включительно. Итоги конкурса будут подведены 25 мая. Все участники конкурса получат дипломы. Победители будут награждены дипломами и ценными призами. Кроме того, победители конкурса будут рекомендованы к участию в XIV Международном бурятском фестивале «Алтаргана-2021» в Забайкальском крае. Номинации конкурса:

1. «Минии түрэл нютаг» («Моя малая родина»);

2.«Буряад арад» («Бурятский народ»).



Заявки принимаются в онлайн-формате. Подробности в положении о конкурсе Справки по тел.: 21-40-08







фото: минкульт Бурятия