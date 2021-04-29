В Улан-Удэ покажут моноспектакль про героя войны Владимира Борсоева

Перед премьерой посетители смогут увидеть «ожившие» письма фронтовиков

Перед праздником победы в Бурятском театре драмы состоится премьера моноспектакля «Полковник пишет». В основу постановки легли письма с фронта и дневниковые записи Героя Советского союза, полковника Владимира Борсоева. Герой вел записи во время Великой Отечественной войны.

Как отметили в пресс-службе театра, перед спектаклем 7 мая в 17:30 состоится открытие выставки «Кто останется живым после этой войны, тот будет навсегда счастлив и свободен…». Мероприятие приурочено ко Дню Победы и 115-летию Владимира Борсоева. Выставку готовят при поддержке Министерства культуры Республики Бурятия. Посетители смогут увидеть копии уникальных личных документов и фотографий Владимира Борсоева: дневниковые записи, письма брату Илье Борсоеву, удостоверения, документы о награждениях, фронтовые фотографии.

Кроме того, в фойе театра также состоится презентация совместного проекта Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева и Госархива Бурятии «Гурбалжан бэшэгʏʏд» («Фронтовые треугольники»).







- Посетители смогут увидеть «ожившие» письма фронтовиков – Владимира Борсоева, Братьев Козулиных и одно женское, отправленное с тыла. Сюжеты из писем легли в основу анимационных роликов, - отметили в пресс-службе Бурдрама.



Над созданием анимационных роликов работали Валерия Аханаева, Ада Ошорова и Елена Эрдынеева. Моуш-дизайнер – Галсан Гомбоев.

Приобрести билеты на спектакль «Полковник пишет» можно в кассе театра или на сайте burdram.ru.







Возрастное ограничение 12+



фото: предоставлены пресс-службой Бурдрама