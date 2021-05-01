В Бурятии семейский ансамбль «Сульбинушка» выиграл грант в 2 млн. рублей

Лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте



Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» стал Лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов. Ансамбль получит грант Национального проекта «Культура» в размере 2 млн. рублей.



Кроме того, народный ансамбль песни и танца «Байкальские волны» стал Лауреатом I степени.



В конкурсе участвовали 263 коллектива из 84 регионов России. Зональные туры прошли в формате видеоконкурса. В начале года состоялся республиканский отборочный этап (организатор - ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества»). Приняли участие 70 творческих коллективов.



По итогам тура по четырем направлениям конкурса Бурятию представили ансамбли «Судьбинушка», «Станица», «Байкальские волны», «Сибирский сувенир». Подготовка участников шла при поддержке Министерства культуры Бурятии. Организована видеозапись конкурсных выступлений. С коллективами работал режиссеры и сотрудники РЦНТ.



40 коллективов-финалистов получат дипломы I степени. Лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в декабре 2021 года в Москве.



Организаторы фестиваля-конкурса: Министерство культуры Российской Федерации, Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова.



Об ансамбле:



Народный этнографический ансамбль «Судьбинушка» – один из ведущих коллективов народного творчества Бурятии, Лауреат премии им. Пятницкого, обладатель звания ЮНЕСКО «Живые сокровища». Создан в 1990 году. В настоящее время в ансамбле занимаются 11 человек разных профессий и возрастов.



Руководитель ансамбля – Галина Ермолаевна Чебунина, художественный руководитель КДЦ Тарбагатайского района, заслуженный работник культуры РБ.

Хормейстер ансамбля – Сергей Родионович Чебунин, заслуженный работник культуры РБ, лауреат Государственной премии «Душа России».



В репертуаре коллектива: народные старинные песни в семейском распеве, духовная музыка, молитвы, песни в казачьем распеве, плясовые и шуточные песни, песни других регионов России, авторские песни, фрагменты бытовых праздников и обрядов.



