Бурятские балерины выступят в Чите впервые после начала пандемии

Зрители ждут четыре вечера балета и большой гала-концерт

Со 2-го по 6 июня на сцене Дома офицеров Забайкальского края выступит балетная труппа из Бурятии. Читинскому зрителю представят четыре вечера балета и большой гала-концерт. Программа вечеров будет поделена на две части: в первой будут даны отдельные акты из балетов, во второй — концертная программа.

Как сообщает минкульт Бурятии, артисты бурятского театра оперы и балета откроют гастроли 2 июня вторым актом из балета «Талисман» Риккардо Дриго. Спектакль, поставленный Александром Мишутиным в 2019 году, стал настоящей сенсацией и был трижды номинирован на «Золотую маску»-2020 (лучший балетный спектакль, лучший постановщик, лучшая женская роль). В феврале прошлого года балет был показан в Москве и получил положительные отзывы экспертов и зрителей.

3 июня Бурятский театр оперы и балета продолжит путешествие в сказочный мир. «Тысяча и одна ночь» — произведение, рождённое под впечатлением прекрасных сказок, несущее в себе общую идею победы добра над злом и торжества всепобеждающей любви. Это история о царе Шахрияре и его жене Шехерезаде, переплетённая с сюжетами легенд о Синдбаде-мореходе, Птице Рух, Аладдине и жестокой принцессе Будур.

Премьера спектакля состоялась в январе 2021 года. Читинским зрителям будет представлен первый акт балета. Во втором отделении – концертная программа.

4 июня Бурятский театр оперы и балета приготовил настоящий подарок любителям классического танца – «Лебединое озеро». Пожалуй, самый известный и любимый всеми зрителями балет на бессмертную музыку Петра Ильича Чайковского.

- В основе сюжета лежит старинная немецкая легенда о любви прекрасной девушки Одетты, превращенной злым гением Ротбартом в белого лебедя, и принца Зигфрида. Чтобы она снова смогла стать человеком, её избраннику необходимо хранить верность своей любви. В противном случае девушка навсегда останется лебедем, - рассказали в театре оперы и балета.

Будет представлена вторая картина балета. Во втором отделении – концертная программа.

5 июня зрителей ожидает показ одноактного балета «Вальпургиева ночь» из финального действия оперы «Фауст» Ш. Гуно. По сюжету — это роскошный праздник жизни, который затеяли молодой бог виноделия Дионис, милостивый Фавн и очаровательные вакханки, на который попадают Фауст и Мефистофель. По своему содержанию «Вальпургиева ночь» не связана с оперой, поэтому часто исполняется отдельно, в качестве одноактного балета. Во втором отделении – концертная программа.

Завершит гастроли 6 июня большой гала-концерт.

Расписание мероприятий:

2 июня, 18:30 — «Талисман» Р. Дриго, концертная программа

Дом офицеров Забайкальского края (г. Чита)

3 июня, 18:30 — «Тысяча и одна ночь» Ф. Амиров, концертная программа

Дом офицеров Забайкальского края (г. Чита)

4 июня, 18:30 — «Лебединое озеро» П. Чайковский, концертная программа

Дом офицеров Забайкальского края (г. Чита)

5 июня, 18:30 — «Вальпургиева ночь» Ш. Гуно, концертная программа

Дом офицеров Забайкальского края (г. Чита)

6 июня, 18:30 — Гала-концерт

Дом офицеров Забайкальского края (г. Чита)



фото: Минкульт Бурятия