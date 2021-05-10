Жители Улан-Удэ посмотрели военное сражение под открытым небом

На праздник победы Городской культурный центр устроил реконструкцию боевых действий

Накануне в честь 9 мая Городской культурный центр (бывший Дом культуры ЛВРЗ) провел реконструкцию настоящей военной битвы под открытым небом. На площадке перед учреждением горожане увидели драматические будни солдат времен Великой отечественной войны.- Полная инсталляция боевых действий, которые проходили во время войны. Когда поднимаешься выше, становится даже немного жутковато – стоит настоящая палатка, раненые, одетые в одежду тех времен. Показывают быт солдат, а затем – настоящие боевые действия солдат в военной форме тех времен. Честно говоря, даже страшно! Есть приближение к тому времени, которое было 76 лет назад. Но, в первую очередь, эта постановка для молодого поколения, чтобы они понимали, насколько страшные годы были тогда, чтобы помнили и передали другим поколениям, и таких страшных дней больше никогда не случилось. 34 тысячи улан-удэнцев погибли в боях, к тому же, многие скончались в госпиталях, - рассказал депутат Горсовета Анатолий Белоусов.Во время театрализованной битвы актеры показали быт солдат, которые с нетерпением ждали писем от родных, пели военные песни, радовались спокойной жизни. Затем, действие сменилось: началась реконструкция реального сражения. К слову, многие улан-удэнцы не на шутку испугались – актеры стреляли из настоящих автоматов, бросали гранаты и «гибли» на поле боя. В спектакле воспроизвели подвиг Сергея Орешкова – Героя Советского союза. Ценою своей жизни он защитил товарищей от обстрела.В роли солдат, военных врачей и поваров выступили актеры Русского драматического театра, а также студенты Восточно-сибирского Государственного института культуры.На мероприятие собралось около 200 горожан. У самого дома культуры улан-удэнцы смогли посетить фронтовой кинотеатр, а после в Городском культурном центре состоялся праздничный концерт.фото: "Номер один"