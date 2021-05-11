В Улан-Удэ летом пройдет бесплатная школа по современному искусству

Принять участие смогут все жители, заявки принимаются до 20 мая



Улан-удэнцы смогут подать заявку на участие в школе арт-проектов «Генезис». Как ранее писал «Номер один», в сентябре 2020 года фестиваль «Генезис» прошел впервые. Из-за пандемии его пришлось провести в онлайн-формате, однако проект завершился успешно. В прошлом году улан-удэнцы слушали лекции по современному искусству и в рамках фестиваля осуществили свои проекты по работе с деревом. Сейчас проект пройдет в более расширенном формате - в виде арт-школы.



- Школа представляет собой продолжение нашего осеннего проекта с Этнографическим музеем. В сентябре прошлого года это был симпозиум деревянной скульптуры, а сейчас этот проект преобразовался и обрел новую форму, стал школой арт-проектов. Концепция все та же. Слово «Генезис» - это значит создание чего-то нового, мы пытаемся соединить мир традиций, истории Бурятии и мир современного искусства. Таким образом, мы собираем лекторов в эту школу, которые с одной стороны рассказывают про историю и традиции Бурятии, с другой стороны – про историю современного искусства и являются наставниками для участников проекта, - рассказала куратор школы Надежда Абзаева.

Прием заявок до 20 мая, участвовать может любой человек с творческой идеей – фотопроект, скульптура, живопись и так далее.

- Главное, чтобы было желание поработать с нашей историей традиций и каким-то образом соединить это с современным искусством. Занятия будут проходить два месяца ( с 21 мая по 30 июля), а затем жюри будут выбирать участников, которые получат стипендии на реализацию своих проектов. В сентябре пройдет фестиваль проектов участников школы, - добавила Надежда Абзаева.

Большинство лекций будут проходить онлайн, но некоторые из них смогут совмещать онлайн и офлайн форматы и проходить на территории ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья» г. Улан-Удэ и центра современного искусства «Залуу». Проект поддержало Министерство культуры Республики Бурятия. Заявки принимаются на почту emtp@mail.ru с пометкой «Заявка на школу арт-проектов «Генезис». В заявке должны быть следующие данные: ФИО, возраст, образование, ​ место работы, контактная информация, сфера интересов, ссылки на реализованные проекты (если имеются), а также идея проекта, который заявитель хочет реализовать, в рамках школы. Справки по телефону: 8-983-33-22-662

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