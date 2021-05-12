Семья известного художника Бурятии вышла в финал всероссийского конкурса

В республике завершился региональный этап конкурса «Семья года»





В Бурятии подвели итоги регионального этапа всероссийского конкурса «Семья года». По итогам отборочного тура (на районном уровне) для рассмотрения в оргкомитет поступили заявки на участие от 38 семей из 16 районов республики. Победителями регионального этапа стали шесть семей, в том числе семья знаменитого художника Зорикто Доржиева.



Как сообщили в Минсоцзащиты Бурятии, победителями в номинации «Многодетная семья» стала семья Максимовых из Кяхтинского района. Статус «Золотая семья России» забрала семья Спиридоновых из Баунтовского района, лучшей «Сельской семьей» стали Лузины из Прибайкальского района, лучшая «Молодая семья» - семья Лизиных из Северобайкальска. В номинации «Семья – хранитель традиций» (хранители национальных и культурных традиций) победила семья Тогмитовых из Закаменского района. А в номинации «Семья – хранитель традиций» (профессиональные династии) победила семья знаменитого художника Зорикто Доржиева



- Все семьи - победители регионального этапа - будут награждены дипломами, а также ценными призами. Награждении семей состоится 14 мая, - рассказали в Минсоцзащиты Бурятии.



Кроме того, отличившиеся семьи теперь будут представлять Бурятию на федеральном этапе конкурса «Семья года».



Напомним, всероссийский конкурс «Семья года» проводится в России с 2016 года. Его организаторы - Министерство труда и социальной защиты РФ и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Основная цель конкурса - пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства.



фото: из соцсетей Зорикто Доржиева