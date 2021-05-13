Актриса Бурятского театра примет участие во всероссийском фестивале «Артмиграции-2021»

Марту Зориктуеву отобрали для участия в проекте для состоявшихся российских актеров

Народная артистка России Марта Зориктуева стала участницей проекта «Лабораторию 40+», по итогам работы которого будет поставлен спектакль. Постановку покажут осенью в Москве в рамках специальной программы Всероссийского фестиваля «Артмиграция-2021». В этом году в лаборатории 40+ примут участие 13 артистов со всей России.- «Лаборатория 40+ - это относительно новый проект фестиваля «Артмиграция». Лаборатория рассчитана на уже состоявшихся актеров, которые служат в театре больше 10 лет. Для таких опытных артистов - это возможность проявить себя с новой стороны, обменяться опытом с коллегами из других городов и, возможно, познакомиться с новыми направлениями в искусстве. Ведь все проходит в рамках фестиваля молодой режиссуры, а значит, без экспериментов не должно обойтись. От всей души поздравляю Марту Цыреновну! - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.Как отмечает пресс-служба Бурятского театра драмы, работа в рамках лаборатории будет проходить в два этапа – дистанционный и очный. Сначала состоится знакомство с режиссёром и драматургом, пройдут интенсивные онлайн мастер-классы по теории и практике драмы. Между занятиями участники будут самостоятельно работать над заданиями. Во время второго этапа продолжится работа над полученным на первом этапе материалом вместе с режиссёром, драматургом и другими участниками творческой группы. Продлится второй этап две недели (предполагаемые сроки: 28 августа – 15 сентября 2021 года) в Доме творчества СТД РФ «Актер-Руза».В 2021 году над созданием спектакля будут работать режиссер, член жюри национальной премии «Золотая Маска» Олег Липовецкий, драматург Полина Бородина, художник Алексей Лобанов и хореограф Татьяна Чижикова. Отметим, что организаторы лаборатории берут на себя расходы, связанные с оплатой проезда, проживания, питания в течение всего срока проведения проекта.Марта Зориктуева – Народная артистка России, актриса Бурятского академического театра драмы им. Х. Намсараева, актриса кино. Она сыграла больше 100 ролей разных жанров в спектаклях классической, русской, национальной и бурятской драматургии. В 1972 году Марта Зориктуева дебютировала в кино, исполнив роль охотницы Инги в советском детективном фильме «Пропажа свидетеля» студии Мосфильм. Позже она также снялась в кинокартинах «Инспектор тайги», «Нет чужой земли», «Сон в начале тумана», «Три солнца», «Три дня Монголии» киностудии «Монголкино».Фото: пресс-служба Буряад театра