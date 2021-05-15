Дизайнер одежды из Бурятии прославилась коллекцией с буддийскими мотивами

Надежда Абзаева стала победительницей всероссийского конкурса «Новые имена в моде»

Совсем недавно дизайнер одежды из Бурятии Надежда Абзаева стала победительницей всероссийского конкурса «Новые имена в моде». Сам конкурс ежегодно проводит известное питерское издание «Собака.ру». Девушка представила свою коллекцию под загадочным названием «Ветер дует». Однако дизайн одежды далеко не единственное увлечение талантливой улан-удэнки.Стать известным дизайнером Надежде Абзаевой удалось не сразу.- Это была моя детская мечта. Когда еще училась в школе, ходила на курсы художника-модельера в Дом пионеров. В то время хотела поступить в Российский государственный университет им. Косыгина, но после 11 класса не успела подготовиться к «академическому рисунку», поэтому я поступила на журналистику в РУДН. У меня была специализация «сценарное искусство». После окончания университета подрабатывала на телеканале «Культура» в программе «Искусственный отбор» про изобразительное искусство, писала сценарии. После устроилась работать в «Галерею Беляево», - вспоминает Надежда.Интересно, что отсюда и стартовал путь девушки к карьере дизайнера. Сначала Надежда работала в качестве сценариста, а затем директор галереи сказала, что было бы неплохо получить образование по истории искусства, и поддержала ее. Так Надежда решилась на второе высшее образование и занялась созданием выставочных проектов.- В Москве я работала в нескольких местах и параллельно училась, времени на дизайн одежды не было, хоть и продолжала следить за индустрией моды. Переехав сюда, в Улан-Удэ, я поняла, у меня появилась энергия и свободное время, чтобы впустить в свою жизнь что-то новое. Как раз здесь приняла решение заняться дизайном одежды и потихонечку, никому ничего не говоря, пошла на курсы шитья. Раньше это было просто хобби: делала вручную брошки, какие-нибудь подарки для подруг. Мне хотелось заняться этим серьезнее. И сейчас я продолжаю учиться, - отмечает дизайнер.В декабре 2020 года Надежда Абзаева выпустила свою коллекцию одежды «Ветер дует». Как поясняет создательница, смысл названия исходит из связи миров природы, человека, духов и божеств. Вдохновением стал обряд вывешивания хий морин.- Мы пишем молитвы на буддийском флажке, привязываем его, а когда ветер дует, молитвы уносятся к божествам. Мне кажется, что все, кто живет в Бурятии, носители истории, традиций наших предков, но в то же время мы - современные люди и все это соединяем в себе. У нас огромный потенциал это исследовать, - считает девушка.Концепция Надежды откликнулась у членов жюри - девушка стала победительницей на всероссийском конкурсе «Новые имена в моде». Ежегодно в конкурсе от издания «Собака.ру участвуют опытные дизайнеры из разных регионов страны. Как вспоминает Надежда, о нем она знала уже давно, наблюдала за участниками, и вот выпал шанс представить свою собственную коллекцию.- В начале декабря выпустила свою коллекцию, объявили набор заявок на этот конкурс, и я решилась. Если честно, мне было круто просто даже принять участие, потому что конкурс классный - в нем всегда участвуют сильные дизайнеры. Я кайфовала от самого участия. Жюри меня выбрало победителем, чему очень благодарна, - признается Надежда Абзаева.Надежда работала над коллекцией два года, источником ее вдохновения стали буддизм, шаманизм, современное и авангардное искусство.- По отцу я родом с Ольхона, и здесь сыграли роль воспоминания отца о моем прадедушке, который был шаманом нашего рода. Один из ритуалов – он гадал по бараньей лопатке. И в моей коллекции есть образы, вдохновленные этим действом. Например, на юбке по бокам можно увидеть сборку, напоминающую линии на бараньей лопатке. А для всего лука я выбрала цвет кости – светло-бежевый. Один из топов, если приглядеться, имеет форму «шагэ» - бараньих костяшек. Это мой личный способ показать историю через язык одежды, - отмечает она.По словам дизайнера, в своем творчестве она старается соединить мир традиций с современностью.- История и традиции - это наше наследие, принадлежащее каждому. Классно пытаться разными способами адаптировать нашу локальную культуру. Для меня лично главное в традиции - это любовь. Вот, например, какие смыслы наши предки вкладывали в орнаменты? Это, в первую очередь, защита, забота о потомках, передача важных знаний, чтобы ничего плохого с нами не случилось. Я очень люблю традиции, считаю, что мы можем их использовать в искусстве, трактовать, переосмысливать с любовью и уважением к прошлому, - отметила Надежда.Особенное волнение девушка испытала, когда увидела, какую реакцию вызвала ее коллекция.- Когда я ездила в Питер на показ, познакомилась с разными замечательными людьми и почувствовала, какую реакцию вызывает моя концепция. Многие подходили и говорили: «Знаешь, а ведь я же из такого-то города...». Люди из фэшн-индустрии, живущие в столице, с удовольствием рассказывали о своих корнях, местах, откуда приехали. Это передает еще один смысл коллекции – ощущать свою идентичность через личную локальную историю.Однако, как уже было упомянуто, дизайн одежды не единственная страсть девушки. Сейчас Надежда параллельно занимается выставочными проектами и развивает современное искусство в Бурятии. Один из них - творческая школа «Генезис».- Дизайн одежды, в отличие от современного искусства, немного другая среда, но по факту в этих сферах я продвигаю те же идеи - синтез мира традиций, истории и современного искусства.Проект «Генезис» в первый раз стартовал в сентябре 2020 года и прошел очень успешно. Идея его в том, чтобы участники смогли создать что-то новое на основе двух составляющих. Первая из них - это традиционный мир Бурятии. А другая - это соединение традиций с миром современного искусства: с последними трендами, исследованиями в этой сфере.- Мир традиций наших предков и современный мир. Как будто это два совершенно разных мира, но они соединяются внутри каждого из нас. Один - когда мы чувствуем мир традиций и истории, а другой - живем в современном мире. Можем их соединять в своих работах - в этом вся идея «Генезиса». Сокуратором со мной в этом проекте является замечательный специалист, кладезь знаний по истории и традициям Бурятии, заведующая выставочным отделом Этнографического музея Эржена Найданова. Сейчас «Генезис» будет проходить в расширенном формате, любой творческий человек может принять участие, - рассказала девушка.Первый блок обучения будет посвящен истории, традициям и искусству Бурятии, его проведут местные искусствоведы. Второй блок посвящен истории современного искусства, который уже прочитают известные преподаватели Школы Родченко. Также будет работать мастерская от партнера проекта онлайн школы современного искусства «Среда обучения». В ней к участникам будет прикреплен мастер - наставник, который поможет создать концепции работ, сделать проекты более профессиональными.- Участвовать может любой человек с любой идеей, будь это фотопроект, скульптура или что другое. Прием заявок - до 20 мая, обучение - два месяца (с 21 мая по 30 июля). В конце июля мы выберем нескольких участников, кому сможем дать стипендии на реализацию этих проектов. «Генезис» создана для поддержки творческих людей, ищущих себя и желающих развиваться в современном искусстве. Все лекции и участие бесплатное. Школа «Генезис» пройдет при поддержке Минкультуры Бурятии, организатор - Этнографический музей народов Забайкалья, - добавила девушка.В своем творчестве Надежда Абзаева курирует выставочные проекты начинающих художников, о художниках Бурятии отзывается с гордостью. Как отмечает девушка, куратор в искусстве - это творческий человек, являющийся автором выставки, он придумывает концепцию, дизайн, архитектуру выставки. И в то же время берет на себя ответственность за весь проект в целом, поддерживает художников.- Есть еще кое-что, что меня беспокоит. Это понятие экологии, не только в смысле сохранения природы, а в смысле отношения людей друг к другу. Экологичность в отношении - это взаимная забота друг о друге, когда человек чувствует потенциал, чтобы заниматься творческой практикой и создавать выставочные проекты. Как я считаю, очень важно - это доверие, поддержка друг друга, питательная энергия для развития всей творческой среды. Мы все вдохновляемся друг другом и не ставим границы: «это делаю только я, а это делаешь только ты», - высказалась Надежда Абзаева.Как отмечает наша землячка, для того чтобы продвигаться как в дизайне, так и в другом творческом направлении, важно совмещать в себе несколько качеств: помимо создания художественной работы, уметь позиционировать себя в информационном пространстве.- Мы уже достаточно давно живем в формате «фиджитал»: с одной стороны - физический мир, а с другой - диджитал. Особенно это касается художников из Улан-Удэ или другого маленького города, не Москвы и Питера. Нужно уметь подать себя через тот же Instagram или персональный сайт. Составить свое портфолио, быть в курсе различных конкурсов, быть погруженным в среду, выстроить коммуникацию с организациями и людьми, ведущими в твоей сфере. Как мне кажется, среда современного искусства, к сожалению, все еще весьма закрыта, и важно влиться в нее, находить единомышленников из других городов, участвовать в коллаборациях, - считает Надежда Абзаева.Эржена Мансорунова, «Номер один».Фото: Алисы Баклашовой и из личного архива Надежды Абзаевой