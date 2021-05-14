Жители Бурятии увидят на арене цирка шоу с мистическими мотивами

Зрителям покажут цирковое действо из легенд и историй бурятского народа

На сцене Физкультурно-спортивного комплекса перед зрителями выступят артисты Государственного цирка с шоу «Легенды Байкала». Жителей Бурятии ожидает обновленный репертуар, авторская национальная музыка, головокружительные трюки, воздушная акробатика, иллюзия, клоунада, эквилибристика, современная хореография. Как сообщает Минкульт Бурятии, в сказочную атмосферу цирка зрителей погружат с помощью мультимедийных технологий - 3D-мэппинга, видео-арта, световых и звуковых спецэффектов.- Цирковое шоу «Легенды Байкала» — это цельный спектакль, сотканный из легенд и историй бурятского народа. Каждая легенда рассказывается через четыре стихии, четыре атмосферы и четыре чувства, - сообщили в пресс-службе ведомства.Первая стихия – это Вода (озеро Байкал). Она очищает, созидает и хранит в себе память целого народа. Здесь показана красивая история любви птицы Лебедя и храброго Хоридой Мэргэна, которая дала начало происхождению одиннадцати бурятским родов.Вторая стихия – Огонь, могучая воля к жизни. Огонь – начало и основа духа. Здесь мы увидим охотников, лучников, единение народа с природой, древние ритуалы поклонения духам местности.Третья стихия – Воздух, духовная составляющая Человека. Воздух и Шаман обладают качествами лёгкости, подвижности и быстроты. При этом они могут быть переменчивы и внезапны, разрушительны и непредсказуемы. Воздух – это движение во всех его проявлениях. Здесь магия, иллюзия и невесомость воздушных гимнастов.И четвёртая стихия – Земля, Матерь, главная созидательница. Горсть земли содержит в себе информацию обо всей Вселенной. Идея шоу о неразрывном единстве двух миров – людей и природы. Финальный номер акробатов является культом почитания земли.- Мощная энергетика, дух кочевого народа, этнические звуки народных инструментов, невероятное мастерство цирковых артистов, которые выполняют все трюки без страховки, привлекут внимание и приведут в восторг людей всех возрастов. И, конечно, никого не оставят равнодушными клоун Малыш, клоунессы Ромашка и Кнопка. – добавили в описании шоу.фото: "Номер один"