Монгольская фолк-группа «Хусугтун» получает международное признание

Ее альбом «Жангар» возглавил музыкальный чарт британского журнала Songlines в Азиатско-Тихоокеанском регионе
Альбом «Жангар» монгольской фольклорной группы «Хусугтун» занял первое место в Азиатско-Тихоокеанском регионе в чарте альбомов по версии британского журнала Songlines, сообщает МОНЦАМЭ.
«Вчера нас известили о том, что наш альбом – «Жангар» в музыкальном фестивале, проводящем Songlines, заняла первое место. Для нас большая честь стать лучшими в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом масштабном мероприятии, стартовавшем в начале года, участие приняли музыканты из многих стран, и прислали свои произведения. Я очень рад, что наш альбом признан на международном уровне, несмотря на то, что из-за коронавируса и карантинного режима группа не смогла присутствовать на церемонии вручения премий. «Жангар» имел огромный успех с момента старта продаж. Международные туры нашей группы переносятся в последние два года подряд. Но мы уверены, что скоро наступят хорошие времена, и зарубежные туры возобновятся», - говорит композитор и руководитель группы «Хусугтун» Д.Ариунболд.
Что касается альбома группы «Жангар», то с момента его выпуска он получил высокую оценку музыкальных экспертов и критиков по всему миру, так как «Хусугтун» гордится своей кочевой культурой и традициями в эпоху информационных технологий.
Фото: montsame.mn
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