В Бурятии появился клуб на колесах

Мобильный культурный центр будет колесить по Прибайкальскому району

Вчера на площади Советов состоялась церемония передачи многофункционального передвижного культурного центра (автоклуба) Прибайкальскому району. Министр культуры Бурятии в торжественной обстановке передала ключи от чудо-машины главе Прибайкальского района Сергею Семёнову и начальнику управления культуры Прибайкальского Екатерине Тарасовой.Автомашина марки ГАЗ А21R33 «ГАЗЕЛЬ NEXT» будет базироваться на балансе автономного учреждения «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» села Турунтаево. На его приобретение было выделено 4 750 987,50 рублей в рамках национального проекта «Культура».По функционалу автоклуб является полноценным клубом, только на колёсах. Мобильный клуб имеет всё, чтобы проводить праздники в любом населенном пункте. Есть сценический подиум, площадь которого в разложенном виде составляет 18 кв. метров. При необходимости над сценой устанавливается купол, имеется быстросъёмный боковой навес на случай дождя. Также есть сценический монитор, акустическая система, цифровой управляющий процессор, микшерный пульт, микрофоны со стойками и светодиодный прожектор. Словом, есть всё для того, чтобы приглашать артистов и музыкантов и давать настоящие представления на открытом воздухе.Многофункциональный передвижной культурной центр будет использоваться для организации различных мероприятий в отдалённых населённых пунктах, в которых есть клубы, но нет профессиональных коллективов и соответствующего оборудования. Существуют в районе населённые пункты, в которых нет сельских клубов, таких сёл десять. На семи сельскохозяйственных стоянках Прибайкалья сельчане смогут, не отрываясь от производства, посмотреть концертные программы на открытом воздухе.С 2019 года для мобильного обслуживания населения сёл и деревень Бурятии, не имеющих стационарных учреждений культуры, приобретаются специализированные автотранспортные средства. Ранее было закуплено четыре микроавтобуса для доставки артистов, оборудования и реквизита в отдалённые территории для Бичурского, Закаменского, Кабанского, Селенгинского районов. Средства на транспорт выделяются в рамках регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».Фото Министерства культуры РБ