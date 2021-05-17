В Театре оперы и балета пройдет концерт в честь 60-летия Бурятского хореографического колледжа

На концерте «Танцующие во времени» выступят выпускники и студенты колледжа



На сцене Бурятского театре оперы и балета 4 июня в 18.30 пройдёт концерт в честь 60-летнего юбилея Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева. Кроме того, концерт посвящен 50-летнему юбилейному выпуску учебного учреждения.



Как отмечают в Минкультуры Бурятии, концерт «Танцующие во времени» будет состоять из двух отделений. В первом, зрителей ожидает класс-концерт, в котором примут участие учащиеся и студенты колледжа, а также концертная программа. Во втором отделении будет представлено большое классическое па из балета «Пахита», хореография М. Петипа.



- В качестве солистов выступят выпускники этого года. Ожидается, что в этот знаменательный день на сцене Бурятского театра оперы и балета выступят более 80 учащихся и студентов колледжа, - отмечают в пресс-службе Минкультуры РБ.



В программе покажут видеопрезентацию об истории Бурятского республиканского хореографического колледжа им. Л.П. Сахьяновой и П.Т. Абашеева. Ограничения по возрасту 0+. Справки и заказ билетов по телефону: 8 950 382 99 69





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