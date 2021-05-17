В Бурятии откроют актерскую школу для детей с синдромом Дауна

Для работы с «солнечными детьми» привлекут профессиональных актеров



В Бурятии начинают работу над проектом «Солнечные дети». По замыслу его авторов, планируется создание актерской школы-студии, которую вместе со здоровыми ребятами будут посещать дети с синдромом Дауна. Одна из задач проекта – повышение толерантности общества к людям с ограниченными возможностями.- Наш проект родился в рамках другого проекта под названием «Я здесь», когда ребята с синдромом Дауна занимались с актерами Государственного русского драматического театра им. Н.А. Бестужева и подготовили спектакль-перформанс. Полученный опыт имел положительные результаты, и показал как «солнечным детям» необходимо внимание, общение, возможности раскрытия своего творческого потенциала. Он продемонстрировал, что обучение актерскому мастерству полезно для гармоничного развития личности. Ребятам с особенностями в развитии проект поможет адаптироваться в обществе, стать более самостоятельными, приобрести уникальный опыт самореализации и уверенности в себе. - рассказала автор проекта, член Союза театральных деятелей РФ, актриса Русского драмтеатра Лиана Щетилина.Работу над проектом начал Союз театральных деятелей Республики Бурятия. Его реализация стала возможной благодаря грантовой поддержке Минсоцзащиты Бурятии. Организация получила субсидию из республиканского бюджета на осуществление проекта. Всего в 2021 году на эти цели предусмотрены 7,5 млн рублей. Поддержку получат 44 социально ориентированные организации региона.Социально-творческий проект «Солнечные дети» направлен на работу с семьями, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. Заключительным этапом проекта станет мероприятие с привлечением профессиональных актёров, обмен положительным опытом.фото: Минсоцзащиты Бурятии