В Бурятии буддийские ламы посадят деревья рядом с дацаном

Всех желающих приглашают присоединиться к акции в Курумканском дацане



Настоятель Курумканского дацана Еши Намжил сообщил, что на выходных начнется посадка деревьев за территорией дацана. Мероприятие хотят сделать ежегодным.



- В прошлые годы предпринятые нами отдельные акции по посадке деревьев, к сожалению, не дали хороших результатов. Очень мало саженцев прижилось. По совету и рекомендации наших лесников решено высаживать их возле леса. Шансов больше, что труд будет не напрасен, - добавил Еши Намжил.



Как отметил лама, в буддийском мировоззрении деревья воплощают собой дух местности или хозяина-божество. Считаетсяч, что за вырубку леса, за чрезмерное недропользование и засорение земель духи местности оставляют в карме людей «свою месть» - энергетический вред, который в будущем этой жизни и в последующих перерождениях обязательно проявится.



- В местах, где чрезмерно вырублен лес, сильно выкопана или засорена людьми земля, как правило, живущий там народ утрачивает национальный дух, самобытность, традиции и язык. Когда данная карма собирается в достаточном количестве, тогда она начинает проявляться в виде болезней тела, души, а также приводят к авариям, ДТП и прочим несчастьям на дороге, на транспорте, в лесу, на пилораме и т.д, - считает настоятель дацана.



Еши Намжил отметил, что лучшей защитой от такой кармы является собственноручная посадка деревьев.



- Очень хотелось бы, чтобы когда-нибудь буддийский сосновый бор стал большим, цветущим и священным. Если местные деревья, сосны вновь станут многочисленными и наполнят наши леса, тогда в людях возродятся или ещё более укрепятся национальный дух, самобытная культура, традиции и язык, - сообщил лама.



Курумканский дацан приглашает всех желающих принять участие в акции. Посадка деревьев пройдет 22 мая, точное время будет еще уточняться.





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