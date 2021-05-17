В Бурятии хотят возвести Мемориал в честь легендарной 93-й стрелковой дивизии

В этой части Красной Армии было много уроженцев республики

В Бурятии объявлен конкурс на лучший проект Мемориала памяти бойцов и командиров 93-й Восточно-Сибирской стрелковой дивизии, павших при обороне города Москвы осенью-зимой 1941 года в ходе Великой Отечественной войны. При наличии средств речь даже идет о создании потом Музея боевой славы.

В момент отправки на Западный фронт более 60 процентов личного состава дивизии составляли бойцы, призванные из Бурят-Монгольской АССР. Также было немало призванных из Иркутской и Читинской областей.

Предложение увековечить память о героической части принадлежит БРО «Боевого братства». В качестве места установки мемориала также предлагается участок в Улан-Удэ - на пересечении направлений в аэропорт и в Иволгинский район.

«Дивизия была сформирована в 1936 г. Ее подразделения участвовали в боях на реке Халхин-гол, советско-финском военном конфликте. С начала Великой Отечественной войны, до октября 1941 г., в Читинской области она готовилась к боевым действиям. 1 октября пришел приказ о направлении дивизии в полном составе на Западный фронт. Первый эшелон с бойцами ушел 8 октября 1941 г., а 22 октября они выгрузилась на станции Подольск. В этом году – 80-летие битвы под Москвой», - говорит Вячеслав Бадмаев, ветеран боевых действий, председатель конкурсной комиссии.

На оборонительном рубеже сибиряки сменили знаменитых подольских курсантов, понесших потери, сдерживая наступление войск противника. Это подтверждается журналами боевых действий, которые рассекречены к настоящему времени и изучаются.

«В октябре-декабре 1941 г. в ходе боев на Подольском направлении Западного фронта дивизия потеряла более 80 процентов личного состава, прибывшего из Забайкалья. Многие до сих пор числятся без вести пропавшими. Наша задача – увековечить на территории Бурятии память павших бойцов и командиров дивизии», - отмечает Вячеслав Бадмаев.

В те военные времена численность дивизии составляла примерно 10-11 тыс. человек. Только прибыв на передовую, вступив в первые столкновения с вермахтом, с 25 по 27 октября 1941 г. дивизия потеряла 2107 человек. Это документально подтверждено рассекреченными донесениями. Обстановка была тяжелейшая.

В одном из документов командование 43-й армией спрашивало командира 93-й дивизии сколько человек дивизия может принять без оружия. Сейчас многим не очень понятна суть вопроса. А она состоит в следующем.

«Это тоже документально подтверждено. С оружием было тяжело. Даже в фильмах показывают, как в атаку идут несколько человека с одной винтовкой. Если красноармеец с винтовкой сражен, упал, его винтовку поднимал боец без оружия и шел дальше в атаку. Брали оружие убитых. Использовали и трофейное оружие». – разъясняет Вячеслав Бадмаев обстановку тех лет.

По его словам, сейчас очень много ранее секретных документов рассекречено.

93-я дивизия являлась стрелковой, т. е. костяк части составляли пехотинцы. Хотя, конечно, в ее составе были определенные минометные и артиллерийские расчеты, саперы, снайперы.

Напомним, что республиканский поисковый отряд «Рысь» более 15 лет занимается поиском и идентификацией останков воинов-красноармейцев, сложивших голову в тех боях.

«Конкурс является открытым, в нем могут участвовать любые организации, сообщества, частные лица. Надеемся на активность участников. Мы готовы ответить на любые вопросы по конкурсу. За первое место установлено вознаграждение в 200 тыс. рублей, за второе – 120 тыс., а за третье – 80 тыс. рублей. Есть поощрительный приз – 50 тыс. рублей. Конкурс проводится за счет внебюджетных средств, за счет спонсорской помощи», - рассказывает о творческом конкурсе Дмитрий Беспалов, зампред конкурсной комиссии.

Конкурс уже стартовал. Прием проектов намечено провести с 1 по 10 сентября. Итоговое заседание комиссии состоится 8 октября. Где будут принимать проекты пока неясно. Правительство республики сейчас рассматривает вопрос о выделении помещения, где «Боевое братство» могло бы вести работу. Куда приносить проекты объявят позднее.

Председателем конкурсной комиссии избран Вячеслав Бадмаев. Среди членов комиссии руководитель поискового отряда «Рысь» Владимир Ефремов, председатель Союза солдатских родителей Республики Бурятия Виктор Поплевин, главный редактор газеты «Судьба» Леонид Синегрибов, председатель региональной общественной организации ветеранов спецподразделений «Мужество» Александр Хамутаев и другие.





фото: "Номер один"