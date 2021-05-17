В Улан-Удэ приглашают бесплатно посетить Этнографический музей

Горожанам предложили вместе отметить Международный день музеев

Ежегодно 18 мая музейные сотрудники разных стран отмечают свой профессиональный праздник - Международный день музеев. В честь торжества завтра всех жителей приглашают бесплатно посетить Этнографический музей.

- Такой акцией мы хотим приобщить вас к истории и культуре и отпраздновать вместе с вами наш профессиональный праздник, - сообщили сотрудники Этнографического музея Народов Забайкалья.

С 9:00 до 17:30 жители и гости Улан-Удэ смогут посетить все экспозиции музея, а также всеми любимый Этнозоосад.





фото: Этнографический музей Народов Забайкалья