В Улан-Удэ пройдет презентация работ современных художников

Ученики симпозиума деревянной скульптуры «Генезис» продемонстрируют результаты

В столице Бурятии 21 мая в 17.00 состоится презентация фильма по симпозиуму деревянной скульптуры «Генезис», который прошел в 2020 году.

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- На презентации вы увидите, с чего начался Генезис, как создавались деревянные скульптуры, интервью всех участниках симпозиума, лекторов и организаторов, а также перформансы вдохновленные Генезисом, - рассказали организаторы.

Презентация будет проходить в центре современного искусства Залуу, по адресу Коммунистическая, 19, 2 этаж. Вход бесплатный.

Как уже сообщал «Номер один», в прошлом году улан-удэнцы слушали лекции по современному искусству и в рамках фестиваля осуществили свои проекты по работе с деревом. Сейчас проект пройдет в более расширенном формате - в виде арт-школы. Улан-удэнцы смогут подать заявку на участие в школе арт-проектов «Генезис». Прием заявок - до 20 мая, участвовать может любой человек с творческой идеей: фотопроект, скульптура, живопись и т. д.

фото: "Номер один"