В Бурятском театре драмы ожидается месяц премьер

С июня по июль зрители смогут посмотреть четыре новых спектакля

В Бурятском драматическом театре драмы им. Х. Намсараева пройдет месяц премьер. С июня по июль зрители смогут увидеть 2 спектакля, созданных в этом году, а также 2 новых, которые еще ни разу не презентовались публике.

Как сообщает пресс-служба театра, 16-17 июня состоится премьерный показ спектакля «Аадар» по пьесе Александра Островского «Гроза». Сдача постановки прошла в августе 2020 года, но из-за ограничительных мероприятий в закрытом режиме: без зрителей и прессы. По задумке режиссера Виктории Печерниковой (г. Москва) в спектакле не будет ни русских платков, ни купцов, ни борьбы с мещанством, не будет даже реки Волги. Универсально-мифологическое пространство перенесет зрителей то ли в далекое прошлое, то ли в возможное постапокалиптическое будущее.







Возрастное ограничение 12+

22 июня на сцене Буряад театра покажут нашумевшую премьеру этого сезона «Корея_03». Действия в постановке разворачиваются в корейской «коммуне», где живут и работают бурятские нелегалы. Пьеса, которая легла в основу спектакля, была написана в рамках творческой лаборатории драматургии «Шэнэ буряад зүжэг. Современная бурятская драматургия 2020» под руководством Анастасии Букреевой. Проект реализован при поддержке Правительства и Министерства культуры Бурятии в рамках государственной программы «Сохранение и развитие бурятского языка».

Возрастное ограничение 16+

23 июня зрители смогут увидеть первую в этом году премьеру Буряад театра. Постановка Олега Юмова основана на биографии первого бурятского ученого Доржи Банзарова. Несмотря на то, что спектакль о Доржи Банзарове, самого ученого там нет. Его история жизни полна тайн и открытий, которую в моноспектакле «Дорж» расскажет один из его близких людей.

Возрастное ограничение 6+

1-3 июля Буряад театр закрывает 89 сезон премьерным спектаклем «Үхэжэ ядашаһан король». Готовится постановка по пьесе французского драматурга, одного из основоположников эстетического течения абсурдизма Эжена Ионеско «Король умирает». Режиссер – Олег Юмов.

Возрастное ограничение 12+

Приобрести билеты можно в кассе театра или бесконтактным способом на сайте burdram.ru. Телефон для бронирования билетов и справок 222-537.





фото: пресс-служба Буряад театра