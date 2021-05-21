Студенты из Бурятии зажгли на студвесне в Нижнем Новгороде

Из восьми заявленных номинаций нашим ребятам удалось победить в четырех



В Нижнем Новгороде завершился 29-й Всероссийский фестиваль «Студенческая весна». Среди лучших коллективов из вузов всей страны выделились бурятские студенты - из 8 заявленных номинаций нашим ребятам удалось победить в 4 и завоевать четыре больших награды фестиваля.- Только представьте! Вузы каждого региона выставили лучшие творческие номера. И наши ребята попали в число лучших студенческих коллективов России! – сообщает директор регионального фестиваля «Студенческая весна в Бурятии» Чингис Болотов.1 место в номинации сольный танец Дашинимаева Сарана «Баяд» («Байкальские волны», БГУ).2 место в номинации современный танец категория «Profi», номер «Хранители леса» театр танца Капучино.3 место в номинации лучший вокально-инструментальный коллектив «Шуну». ВСГИКСпециальный приз получил ансамбль песни и танца «Байкальские волны».- Интересная и необычная идея танца с лесными масками, - отметил номер наших танцоров из «Капучино» один из членов жюри Егор Дружинин.Те ребята, которые не взяли медали, также представили крепкие номера и были высоко оценены зрителями и жюри.- театр «Контакт» ТДЦ «Успех» СибГУТИ- Бурбу Алдынай- Балбаров Жаргал- Григорьева ДарьяПоездка состоялась при поддержке Молодежного центра Бурятии и Министерства спорта республики. Каждый коллектив был поддержан руководством их вузов - БГУ, ВСГИК и СибГУТИ.фото: предоставлены руководителем регионального фестиваля "Студенческой весна в Бурятии"