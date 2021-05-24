Бурятский музыкант стал победителем международного конкурса

Лудуб Очиров стал лауреатом I степени в конкурсе молодых композиторов



Известный студент 3 курса Колледжа искусств Лудуб Очиров стал лауреатом I степени в Международном конкурсе молодых композиторов имени С.С. Прокофьева. Конкурс проходил в Челябинске в дистанционном формате.



Лудуб победил в номинации «Произведения для симфонического оркестра» под руководством Заслуженного работника культуры РФ Л.И. Абашеевой.



- В конкурсной программе молодой композитор представил концерт для морин-хуура с симфоническим оркестром. Премьера произведения состоялась на концерте «Хүгжэмэй юртэмсэ - Вселенная музыки», посвященного 90-летию со дня образования Колледжа искусств и 50-летнему юбилею отделения бурятских народных инструментов, - рассказали в Минкультуре Бурятии.



Кроме того, концерт с успехом прошел на сцене Бурятского академического театра драмы им. Х.Намсараева при поддержке Министерства культуры Бурятии и лично министра культуры С.Б. Дагаевой.







фото: пресс-служба Минкультуры РБ