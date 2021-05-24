В Бурятии фестиваль «Ночь ёхора» впервые пройдет онлайн

Лучшее исполнение бурятского танца определят по видеозаявке
В Бурятии традиционный фестиваль «Ночь ехора» пройдет в формате онлайн в связи с третьей волной коронавируса. Принять участие могут все желающие вне зависимости от места проживания и уровня подготовки – если раньше на фестиваль приезжали в Улан-Удэ, то сейчас достаточно отправить видео с исполнением танца согласно правилам участия. Прием заявок продлится до 20 июня. Жюри фестиваля будут оценивать правильность исполнения движений, манеру пения, синхронность и наличие костюмов.
- Если раньше в нашем конкурсе, преимущественно, принимали участие народные коллективы, то сейчас участниками могут стать семьи или, например, коллеги. За границей и в регионах России проживает большое количество наших земляков, будет отрадно, если и они примут участие в нашем конкурсе, - рассказал директор фестиваля Аюр Догданов.
По итогам онлайн-конкурса жюри будет определена тройка победителей, а народным голосованием обладатель приза зрительских симпатий. Победители поделят между собой призовой фонд в 200 000 рублей. Итоги конкурса будут объявлены 26 июня на сайте театра «Байкал». Ознакомиться с положением можно на сайте театра «Байкал» - https://theatre-baikal.ru/performances/noch-yoxora.html. Задать интересующие вопросы можно по номеру 21-23-99, концертный отдел театра «Байкал».
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фото: "Номер один"
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