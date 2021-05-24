Бурятский театр драмы приглашает на экскурсию

Гостям и жителям республики расскажут историю театра и вручат подарки

Бурятский академический театр драмы им. Х. Намсараева приглашает жителей и гостей Бурятии на экскурсию «Мир театра». Посетителей ждет рассказ об истории и современной жизни единственного бурятского театра драмы в мире.







- Участники экскурсии познакомятся с достопримечательностями одного из самых старейших театров республики. Во время экскурсии смогут узнать, сколько весит занавес театра, из чего сделана флорентийская мозаика в холле, как долго создавалось панно в фоей и многое другое. Кульминацией станет подробное знакомство со сценой и закулисным пространством. Кроме этого театр подготовил сюрпризы и подарки, - рассказали в пресс-службе Бурятского театра.

Экскурсии проведут народная артистка Бурятии Дарима Лубсанова и литературный сотрудник Буряад театра Намжилма Цыденова.

- Театр просто музей, сказка! Занавес это что-то шедевральное. Я главный бухгалтер, я не могу представить, сколько он стоит! Он бесценен! Это очень красиво! Я думаю, что руками людей, которые живут здесь, творятся чудеса, - поделилась впечатлениями главный бухгалтер театрального института им. Б. Щукина Наталья Дикарева.

- Присутствие национальной культуры в архитектуре этого театра оно просто поражает. Настолько это передано в люстре, в панно, в других элементах! Я такого не видела нигде. А я много ездила! Хочется это все запомнить и самое главное хочется вернуться! - поделилась впечатлениями гостья из Москвы Светлана Рыкова.

Экскурсии проводятся только по предварительной записи по телефону: 22-28-18.

Продолжительность экскурсии: 45-60 минут.

Возрастная категория: 0+







Фото: Александра Андреева