В День образования Бурятии начнет вещание первый бурятский канал

Первый круглосуточный канал на бурятском языке появится 30 мая

Первый круглосуточный телеканал на бурятском языке выйдет в эфир 30 мая, в день основания Бурят-Монгольской АССР в 12:00 часов по местному времени. Как сообщает правительство региона, телеканал будет доступен в кабельной сети «Ростелекома» (платформа Wink) на 750 кнопке. Также прямая трансляция начнется на сайте www.buryad.tv.

Как отметил руководитель «Буряад ТВ» Виталий Раднаев, коллектив телекомпании провел большую подготовительную работу, чтобы телезрители могли смотреть его с самого начала в хорошем качестве.

- Мы делаем все возможное, чтобы вы могли смотреть наш телеканал без перебоев, однако нам может потребоваться изменить настройки оборудования, поэтому вначале возможны небольшие перерывы в вещании. Отмечу, что у абонентов других кабельных сетей «Буряад ТВ» появится в июне этого года, - сообщил Виталий Раднаев.

Напомним, что 25 мая «Буряад ТВ» федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) была выдана лицензия на вещание первому бурятскому национальному телеканалу.

«Буряад ТВ» будет вещать 168 часов в неделю - 24 часа все 7 дней недели. Лицензия универсальная и позволяет выпускать информационные, развлекательные, спортивные, детские и культурно-просветительские телепередачи.

Телеканал призван создать обширную языковую среду и улучшить речевую, языковую, учебно-познавательную сферы, а также развивать профессиональную этническую журналистику. Проекты и передачи рассчитаны на зрителей разных возрастов.

С июня «Буряад ТВ» начнет вещание еще в двух кабельных сетях: ПАО МТС и АО «ЭР-Телеком Холдинг» (Стрела Телеком/Дом.ру Улан-Удэ).

фото: Правительство РБ