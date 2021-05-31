Знаменитую пьесу Островского «Гроза» покажут на бурятском языке

16 и 17 июня в Бурятском театре драмы пройдет премьерный показ «Аадар»

Пьеса Александра Островского «Гроза» зазвучит на бурятском языке. 16 и 17 июня в Бурятском драматическом театре драмы им. Х. Намсараева покажут премьерный спектакль «Аадар».- Это дебютный спектакль, где были задействованы наши первые, и пока единственные целевые выпускники национальной студии знаменитого института им. Щукина. Однако из-за ограничительных мероприятий сдача постановки «Аадар» прошла в августе 2020 г. в закрытом режиме: без зрителей и прессы. В середине июня публика, наконец, сможет оценить игру молодых артистов в необычной постановке по русской классике, – отметила министр культуры Соелма Дагаева.Русскую классику на бурятском языке поставила приглашенный режиссер из Москвы Виктория Печерникова.- Островский – мой любимый автор из русских драматургов, к тому же, я делала отрывок из «Грозы», когда училась в ГИТИСе, это моя любимая пьеса у Островского. Когда Саян Цыдыпович предложил поставить «Грозу» в Буряад театре, я сразу сказала «да». Это большая удача, когда ты можешь поставить русскую классику в ином культурном пространстве. Искать различия в культурах и то, что нас объединяет – единое и близкое всем людям на земле. Я стараюсь быть внимательна к тому, где ставлю спектакли. Для меня важно, чтобы мой спектакль стал близок жителям именно этого города, – рассказала режиссер спектакля «Аадар» Виктория Печерникова.В произведении Александра Островского Катерина, Кабаниха, Дикой и другие персонажи живут в вымышленном городе Калинов на реке Волга. В спектакле же по задумке режиссера действие разворачивается в закрытой общине, которая живёт по своим законам. Их каждый день полон мистических ритуалов и обрядов. Это то ли далекое прошлое, то ли возможное постапокалиптическое будущее.Хореографом спектакля «Аадар» выступил Павел Окунев. Музыку к постановке написала Сойжин Жамбалова, аранжировщик – Юрий Банзаров. Художник – номинант национальной театральной премии «Золотая маска-2021» Анна Бубнова. Перевод на бурятский язык сделала Дабацу Юндунова.Приобрести билеты можно в кассе театре и на сайте burdram.ru.Телефон для справок: 22-537.Возрастное ограничение 12+Фото: Александра Андреева