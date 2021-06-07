В Бурятии театр «Байкал» запустил онлайн уроки по ёхору

Разучив бурятский танец, жители смогут поучаствовать в конкурсе и выиграть 200 тыс. рублей
Театр «Байкал» запускает онлайн мастер-классы по исполнению бурятского народного танца ёхор. Зрителей ждет пять разных исполнений ехоров в десяти видеоуроках. В каждом из них артисты детально разучат слова и движения танцев. Уроки будут доступны всем желающим на YouTube театра «Байкал». Уже сейчас есть возможность выучить ёхор западных бурят «Айдуусай».
- В этом году участники фестиваля могут разучить любой ехор, который мы презентуем и с ним же подать заявку на участие. Главное соблюдать все критерии оценивания – правильность исполнения движений и манеры пения, синхронность и наличие костюмов, - рассказали в пресс-службе театра «Байкал».
Зрители могут принять участие в фестивале «Ночь ёхора» и выиграть 200 000 рублей.
Напомним, что театр «Байкал» ведет прием заявок на участие в первом онлайн фестивале «Ночь ёхора». В этом году принять участие может любой желающий вне зависимости от возраста, местонахождения и уровня подготовки. Прием заявок продлится до 20 июня.
фото: театр Байкал
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