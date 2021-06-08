В Улан-Удэ откроется выставка одного из главных архитекторов Бурятии

Жители смогут глубже узнать творчество автора известных памятников «Мэргэн» и «Красавица Ангара»

11 июня в 16.00 в Художественном музее открывается первая персональная выставка заслуженного архитектора Республики Бурятия Джейрана Алексеевича Уланова под названием «Архитектура и…».- Творчество Джейрана Уланова – это жизнь в архитектуре, монументально-декоративном искусстве, памятниках, дизайне, графике, живописи, малой пластике, оформлении книг. Созданные им произведения характеризуют его как опытного архитектора-практика и тонкого художника, умеющего простоту и целесообразность композиционного решения сочетать с красотой архитектурных форм, декора и национальных традиций, - отмечают в Минкультуры Бурятии.В совместной работе со скульптором Александром Мироновым, Джейран Алексеевич Уланов выступил архитектором скульптурных композиций, известных каждому горожанину: «Птицы. Весна» на Арбате, «Красавица Ангара» у Театра оперы балета, «Мэргэн» на бульваре Карла Маркса.В 1982 году Джейран Уланов был назначен главным художником монументально-декоративного оформления нового здания Аэровокзала в городе Улан-Удэ. В центральном зале аэровокзала он выполнил четыре крупномасштабные мозаичные стены из смальты: «Бурятия», «Байкал», «Космос», «История авиации». Открытие здания состоялось 22 июля 1983 года.- За все пятьдесят лет творческой работы Джейран Алексеевич не только создавал проекты зданий и памятников, но и принимал участие в проектировании и оформлении экспозиции выставок разного уровня, создавал эмблемы и логотипы (Эмблема Союза архитекторов Республики Бурятия, Эмблема празднования 325-летия города Улан-Удэ, фирменный стиль и логотип телерадиокомпании «Ариг-Ус» и др.), занимался оформлением книг («Город Кяхта» А.П. Климова, «Бурятская кухня» и др.), - добавили в Минкультуры.На выставке будут представлены макеты, дизайн проекты, графический дизайн и графические работы Джейрана Уланова.Справка:Джейран Алексеевич Уланов родился 1 мая 1951 года в Сталинабаде (ныне Душанбе), Республика Таджикистан. Отец Джейрана – поэт, ученый-фольклорист, участник Великой Отечественной войны Алексей Ильич Уланов (1909-2000).В 1969-1974 гг. году обучался в Новосибирском инженерно-строительном институте им. В.В. Куйбышева по специальности «Архитектура». Творческий путь начал в институте «Бурятгражданпроект».Возрастное ограничение: 0+фото: Минкультуры РБ