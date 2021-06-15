В Бурятии выбрали лучший хор

Чемпионом стал еравнинский ансамбль



Обладателем Гран-при республиканской хоровой ассамблеи стал народный ансамбль песни и танца «Ярууна» из с. Сосново-Озёрское Еравнинского района.

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В Бурятии состоялась республиканская хоровая ассамблея, посвященная 80-летию композитора Анатолия Андреева. Напомним, Анатолий Андреевич - заслуженный деятель искусств Бурятской АССР и РСФСР, лауреат Государственной премии Бурятии и премии комсомола Бурятии, автор музыки гимна Бурятии.

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Лауреатами I степени стали народный хор русской песни «Сударушка» (МУУ «Сотниковской ДК»), камерный хор «Ариг Ус»,

народный ансамбль песни «Баян Тугад», сообщает министерство культуры Бурятии.





