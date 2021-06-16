В Улан-Удэ задержали мать, уклоняющуюся от уплаты алиментов

Лишенная родительских прав женщина задолжала своему ребенку около 300 тысяч рублей





Сотрудники вневедомственной охраны задержали женщину, находящуюся в розыске. Вчера на улице Смолина сотрудники Росгвардии обратили внимание на группу людей. В ходе досмотра и проверки документов выяснилось, что одна из женщин находится в розыске.



- Лишенная родительских прав 32-летняя женщина, по данным службы судебных приставов Бурятии, длительное время уклоняется от уплаты алиментов на содержание ребенка и скрывается. – сообщили в Росгвардии Бурятии.



Задержанная улан-удэнка была передана сотрудникам УФССП - инициаторам розыска. На сегодняшний день алиментный долг составляет свыше 300 тысяч рублей.







фото: Росгвардия РБ