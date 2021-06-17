В Бурятии разбился постоянно пьющий водитель

Даже судимость не остановила мужчину от употребления алкоголя за рулем





Вчера около 4 часов дня в селе Таловка Прибайкальского района 36-летний водитель мотоцикла «Иж-Планета» не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии мотоциклист получил травмы и был госпитализирован.

Как уточнили в ГИБДД Бурятии, в момент ДТП водитель мотоцикла был пьян. При этом мужчина ранее уже неоднократно задерживался за управление транспортом в нетрезвом виде. В июне прошлого года он получил судимость за пьяное вождение, а также был лишен водительских прав сроком на 30 месяцев.Фото: ГИБДД Бурятии