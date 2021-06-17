В Бурятии пьяный водитель получил 7 лет колонии за смерть ребенка в ДТП

Мужчина, обмыв купленное авто, повез 12-летнего мальчика на рыбалку





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Заиграевского района. Он обвинялся в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.

По данным следствия, 25 октября мужчина купил в Улан-Удэ автомобиль «Митсубиси Миника», после чего, не имея прав, приехал на нем домой в село Татарский ключ, где стал обмывать покупку.Следующим вечером, находясь в состоянии опьянения, он предложил 12-летнему сыну сестры сожительницы поехать с ним на рыбалку. Мужчина усадил мальчика в автомобиль, не пристегнув его ремнем безопасности, и выехал на трассу, направившись к реке. На первом километре автодороги Татарский Ключ - Илька, не справившись с управлением, пьяный водитель на скорости съехал на обочину, после чего его автомобиль перевернулся. В результате ДТП находившийся в салоне мальчик получил травмы и погиб.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, суд признал мужчину виновным и приговорил к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.Фото: Следственный комитет Бурятии