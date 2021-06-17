В Бурятии мастера леса обвиняют в получении взятки

За мзду он помог бизнесмену получить лесную деляну







Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 40-летнего мастера леса, обвиняемого в получении взятки и служебном подлоге.

Как сообщили в следственном ведомстве, в мае 2019 года обвиняемый, занимавший должность мастера леса на предприятии лесного хозяйства, внес заведомо ложные сведения в официальные документы по отводу и таксации лесных насаждений в Гусиноозерском лесничестве. За данные преступные действия мастер леса предложил предпринимателю-лесозаготовителю передать ему взятку в размере 40 тысяч рублей. В дальнейшем документы по отводу и таксации лесных насаждений были направлены на аукцион, выкуплены предпринимателем и лесоделяна была освоена. В октябре 2019 года за свои незаконные действия мастер леса получил от бизнесмена 40 тысяч рублей.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»