В Бурятии семья с тремя детьми разом осталась без всего

Пожар полностью уничтожил их дом, гараж и автомобиль





В ночь с 16 на 17 июня в поселке Селенгинск Кабанского района загорелся жилой дом. Когда огнеборцы прибыли на место, двухэтажный дом и рядом стоящий гараж были полностью охвачены огнём. Локализовав возгорание, пожарным удалось потушить пламя.







В результате пожара дом, гараж и находившийся в нем автомобиль «Тойота» были полностью уничтожены.





Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в доме проживала семья с тремя детьми. Они будут проживать у родственников. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи.









Фото и видео: Республиканское агентство ГО и ЧС