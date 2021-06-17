В Бурятии жители села получили крупные сроки за жестокое убийство улан-удэнца

Присяжные признали их виновными и не заслуживающими снисхождения





Верховный суд Бурятии вынес приговор в отношении двух уроженцев Еравнинского района, обвиняемых в убийстве, совершенном группой лиц.

Напомним, ночью 5 апреля прошлого года на стадионе на окраине села Ульдурга было обнаружено тело 27-летнего молодого человека с колото-резаным ранением шеи, а также многочисленными повреждениями в области головы, туловища и конечностей. По факту убийства мужчины Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело.По подозрению в преступлении силовики задержали 34-летнего местного жителя. На допросе он дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.По данным следствия, вечером 4 апреля в селе Ульдурга компания местных жителей распивала спиртное. Во время застолья один из собутыльников рассказал, что накануне у него произошел конфликт с парнем, недавно приехавшим в деревню к родственникам из Улан-Удэ. Сельчане решили разобраться с приезжим, вызвали его на улицу, отвезли на машине на окраину села на стадион, где двое мужчин стали избивать его. От ударов молодой человек упал на землю, потерял сознание и перестал двигаться. После этого в шею парня воткнули нож. Потерпевший скончался на месте.Задержать второго подозреваемого сразу не удалось, он скрылся от правоохранителей. Несколько дней мужчина находился в розыске, после чего вместе с адвокатом сам пришел в следственный комитет.Известно, что участники преступления ранее имели проблемы с законом. Один из обвиняемых был судим за кражу и разбой, второй – за наркопреступление. Погибший также привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабеж.По ходатайству подсудимых дело рассматривалось с участием присяжных заседателей. На суде обвиняемые себя виновным в убийстве не признали и заявили о своей непричастности к произошедшему. Однако, коллегия присяжных признала их вину доказанной, а подсудимых - не заслуживающими снисхождения.Сегодня Верховный суд огласил по делу приговор. Один из подсудимых получил 18 лет колонии строгого режима, второй - 17 лет колонии строгого режима. Также в пользу матери, сестры и двоих детей погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере по 1 млн. рублей в пользу каждого из потерпевших с каждого из осужденных.Приговор в законную силу еще не вступил.Фото: «Номер один»