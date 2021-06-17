Жителя Бурятии поймали за попыткой разобрать железнодорожные пути

Мужчина хотел сдать детали в пункт приема металла

За попытку кражи с железнодорожных путей к уголовной ответственности будет привлечен житель Заиграевского района.- Вечером 11 июня 32-летний житель села Илька направился на свалку возле села собирать металл для последующей сдачи их в пункты приема. Там он нашел гвоздодер и решил дойти до железнодорожных путей, расположенных неподалеку, и похитить оттуда металлические изделия. Демонтировав более 230 подкладок и более 900 костылей, злоумышленник сложил их в принесенные с собой полимерные мешки. Затем он позвонил родственнику и попросил найти транспорт, чтобы вывезти похищенное, - рассказали в МВД Бурятии.Когда родственник приехал и мужчины начали грузить металлические изделия, их заметил железнодорожный работник.- Он подошел к ним и попытался выяснить причину их нахождения на территории путей. Приметив неладное, мужчины поспешили ретироваться. Сотрудники железной дороги написали заявление в полицию. Ущерб от действий злоумышленника составил более 60 тысяч рублей, - добавили в МВД.Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Мужчина ранее уже был судим за преступление против личности и умышленное уничтожение или повреждение имущества.фото: pixabay.com, МВД Бурятии